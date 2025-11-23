開兩岸交流3條件才考慮赴陸 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

日前大陸網友王博將民進黨立委王世堅過往問政的金句彙整起來，並編寫成歌曲〈沒出息〉，結果在網路上爆紅，不過近期網路上傳出他將前往大陸的消息，他發文澄清，今（23）日出席活動時再次強調，自己絕對不會接受申請台胞證才能去大陸，唯有大陸人願意開放大陸人持大陸護照來台灣，自己才可能去中國，「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

民進黨立委王世堅受訪時談到近期抖音出現許多AI深偽影片痛批超惡劣。（圖／中天新聞）

王世堅昨晚在臉書發出「嚴正聲明」表示，近日在抖音及YouTube 上出現許多關於他的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論，「阿堅在這裡講清楚、說明白，我王世堅不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片！」

王世堅今日下午出席活動，被問到怎麼看自己遭AI深偽赴陸拍片一事，他痛批這真的非常惡劣，完全子虛烏有、胡說八道的事，「我王世堅出身於政治迫害的家庭」，長年對政治無所求，自己只是盡一己之力，為台灣民主化、本土化作為。

王世堅重申，自己的政治態度、立場以及長年信奉的理念，與中國期望那種一方無來由地向對方朝貢，「我是完全反對」。王世堅認為，目前台灣與大陸雖然處於緊張、對峙狀態，但昨天是敵人，明天如何沒人知道，今天可以交流，但交流要公平，「他們希望我們用地方朝貢式的去向中國低頭，這是不可能的事情」。

王世堅強調兩岸交流必須在對等的情況下進行。（圖／中天新聞）

王世堅強調，兩岸交流必須要秉持3個核心原則，分別為平等對待、全民決定及拒絕脅迫。首先平等對待這部分，王世堅再次重申兩岸交流必須是「對等」關係，而非「地方對中央」的從屬交流，台灣並非中國的地方政府，雙方應在平等基礎上進行交流。

在全民決定這塊，王世堅堅持，兩岸關係的未來走向應由全體2300萬台灣人民共同決定，任何一個單一政黨，包括執政的民進黨、國民黨或民眾黨，都不能代表全民進行「黨對黨」的談判交流。

拒絕脅迫這部分，王世堅堅決反對「中國用刀子掐在台灣脖子之上」的威脅下被迫進行交流或談判，尤其對岸動不動就以軍機、軍艦環繞台灣的恫嚇行為，這就是將「刀子掐在脖子上」的脅迫。

王世堅重申，他堅持「不接受台灣人要申請台胞證才能到中國」，除非哪天中國看清楚這點並願意開放後，中國持中國護照來台灣、台灣持台灣護照到中國，「你接受，我們才可能考慮到中國去」。最後他也放話，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人！」

