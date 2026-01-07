開公務車清油污賺外快！高市3清潔隊員涉貪交保

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府衛生局爆出績優督導性侵害列管的高風險少女，餘波尚未平息，昨再傳出3名高市府環保局清潔隊員竟開著清溝車，替友人餐廳清除油污管道，順便兼差賺外快，3名清潔隊員被檢方諭令3至8萬元交保，相關案情仍待進一步釐清。

據了解，董姓等3名清潔隊員從2020年至2022年，經友人引薦，下班時間開著環保局的公務用清溝車到私人民宅、餐廳從事清除油污管道服務，部分清除作業因「人情世故」免收費，但部分清除作業則收取數千元作業費，3年下來，替自己賺了一點「零用錢」花用。

檢廉獲報展開追查，董姓3名清潔隊員6日到案後坦承犯行，並同意繳回犯罪所得，檢方依3至8萬元諭令交保；不過，董男3人雖逃過被檢方羈押，但已涉案貪污罪嫌，相關案情仍待檢方持續釐清。

