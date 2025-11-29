開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。

衛福部「身心障礙楷模金鷹獎」今年已邁入第29屆，累計330名優秀身心障礙者接受表揚。今天活動在肢體障礙團體「輪轉太鼓」的震撼表演中開場，壓軸則由蝦米視障人聲樂團搭配士東國小舞蹈團演出，盼傳遞多元、共融、共好的正向社會力量。

衛福部長石崇良出席致詞並頒獎。他說，每個人都不一樣，都是獨立的個體，但不論高、矮、胖、瘦，男生或女生，政府的任務是要創造能夠讓所有人發揮所長、真正平權的社會。

石崇良接著一一向台下的得獎者致意，感謝他們在各自領域努力耕耘，例如李怡潔本身就是罕病「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）病友，成功推動健保署全適應症給付SMA治療藥物，「今天看到怡潔氣色好多了」，令人欣慰。

石崇良強調，政府不斷用各種方式營造更友善的環境，無論是法規修正、布建計畫等，同時也積極加強對整體身障者家庭的支持，例如擴建機構、社區服務等，讓照顧者也有喘息跟幫手，一起支持身心障礙者，自主且自信生活在社區當中。

今年各級政府、民間團體、公司行號共推薦70名候選人，最後10人脫穎而出，包括漫畫作品打入國際漫畫節的呂欣怡，是台灣首名站上國際舞台的聽覺障礙漫畫家；先天性肌肉萎縮症患者張孜維多次代表台灣參加國外地板滾球運動比賽，並榮獲金牌殊榮；患有輕度自閉症的張麒威成立創新遊戲公司等。

衛福部表示，藉由金鷹獎的表揚，希望讓社會大眾多接觸與瞭解身心障礙者，進而減少刻板印象，共同營造平等尊重與融合的社會。（編輯：謝雅竹）1141129