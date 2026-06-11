開冷氣又吹電風扇更省電？台電解答了：位置放對成神隊友
生活中心／倪譽瑋報導
夏天氣溫炎熱，近期吹冷氣如何省電成為網路熱門話題之一。有民眾表示，家裡常因「吹冷氣搭配電風扇」，還是「冷氣溫度開低一點」才更省電爭論；而台電官方資訊指出，電風扇是幫冷氣省電的神隊友，冷氣為了達到設定溫度會加強壓縮機運轉，電風扇放冷氣下方可以加快空氣循環、室內降溫，越快達到設定溫度，壓縮機運轉時間就能減少、更省電。
日前Threads上網友分享，不時和家人聊到，冷氣開26度搭配電風扇，或直接開24度，到底哪一個比較省電？「每次討論這個都快引發家庭革命了。」吸引多人發表意見，「我都開27不用電風扇」、「電費是小錢，我睡覺都調23度，舒服好睡」、「我家開27度、風最大，不用電風扇就很冷了」
關於原PO的疑問，台電官網資訊指出，大多數冷氣設定為「每升高1度會減少6%耗電量」，台電官方建議冷氣溫度只需設定26至28度，再加上電風扇的風就足夠。而電風扇作為「省電神隊友」之一，它可以吹走皮膚表面熱量，讓體感溫度降低。
另外，冷氣剛啟動時壓縮機會不斷運轉進行熱交換、幫室內降溫，越快達到設定溫度，冷氣機壓縮機運轉時間就能減少、更省電。而電扇放冷氣出風口下方可幫助室內空氣循環、加速降溫過程。要最大化省電效果，也須提防「豬隊友」，包含冷氣濾網沒洗乾淨使風量減少、出風口被擋降低冷房效果、門窗不關導致冷氣外溢。
在睡覺時吹冷氣的方式，台電也給出建議，由於人體在睡眠中新陳代謝下降、加上入夜後環境溫度也會降低，白天的冷氣溫度套用在晚上，可能讓人覺得冷；而市面上大多數的冷氣都有「舒眠」、「睡眠」的功能，它可以隨著時間，將冷氣溫度逐漸往上調升2至3度，可解決睡到半夜覺得冷的問題，同時省電一舉兩得。
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