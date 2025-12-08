開出停車場路邊等代駕！男違停警用停車格遭盤查 反遭警逮酒駕

北市一名男子日前酒後將車輛開出停車場等代駕時，違停警用停車格遭警方逮獲酒駕。(圖／翻攝畫面)

北市大安區敦化南路派出所上月12日逮獲一起酒駕案件。敦化南路派出所元獎凌晨發現一名男子將車輛違停在警用停車格上，因此上前盤查，未料卻意外聞到男子身上濃濃酒味，對男子進行酒測後，果然發現其酒測值高達0.28mg/l，當場被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，56歲的杜姓男子上月與朋友相約在復興南路一段上的飯店酒吧小酌，凌晨1時許準備散場返家，杜男自知飲酒找了代駕，卻疑似貪圖方便，未等待駕到場，竟直接從停車場將車輛駛出，並將車輛違停在警用停車格上。

敦化南路派出所員警目睹整個過程，也隨即上前盤查，卻意外在杜男身上聞到濃濃酒味，對其酒測，發現其酒測值高達0.28mg/l，當場依公共危險罪嫌將人送辦，同時依照違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款之「停車車種不依規定」開罰。

大安分局呼籲，酒後駕車害人害己，瞬間決定可能造成終身遺憾。民眾切勿心存僥倖，若有飲酒務必尋求代駕服務、搭乘大眾運輸或友人接送，保護自己、更保護他人安全。警方對酒駕零容忍，將持續加強巡邏、路檢勤務，嚴格執法以遏止不法。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

