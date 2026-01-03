開刀後復出狂瘦4公斤！楊丞琳「2片白布遮胸」火辣開唱

楊丞琳術後復健照樣拚，為演唱會兼任總策劃，3個月密集彩排瘦身4公斤。（圖／樹與天空）





楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》跨年夜首唱與萬名歌迷齊聚迎接2026！化身「時光歌詠精靈」的她不僅圓夢達成出道25年來首度在個人巡演中倒數慶祝的驚喜體驗，並把39首金曲交織成一場與內心「大象」共舞的音樂告白，在送舊迎新的歡呼聲中回首出道至今心路歷程的同時，更為自己寫下璀璨年度里程碑！

楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》造型百變唯美之霓裳女神。（圖／樹與天空）

楊丞琳第五次個人全新巡演「楊丞琳《房間裡的大象》世界巡迴演唱會」首場於跨年夜登場，特別把專輯名稱「房間裡的大象」比喻為「人生中面對陰暗面及困難所背負的情緒重量」，並以此作演唱會音樂主題核心延伸，將整場演出建構出大型「音樂之房」，透過楊丞琳逾39首重新改編的經典金曲以及5大節目章節「房間裡的大象」、「那頭大象原來是愛」、「這個房間裡 一直有你們」、「夥伴 比大象更有份量」、「是大象 也是初心」相互串聯承先啟後，搭配「大象房間」沉浸式互動華麗舞台相互映襯。

楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》造型百變唯美之魅影歌姬。（圖／樹與天空）

這場《房間裡的大象》世界巡迴演唱會首場於2025年最後一天在南昌站揭開序幕，並以跨年場形式登場，對楊丞琳而言別具意義，唱過無數次跨年演出的她是第一次在「屬於自己的演唱會」中與歌迷一起倒數迎接新年。她開心表示：「首場就要有倒數的意義！大家可以一起從12月31日唱到1月1日，這會是一段很難忘的記憶，也會成為這次巡演最好的開始。」

楊丞琳全新巡演《房間裡的大象》造型百變唯美大秀美背。（圖／樹與天空）

楊丞琳橫跨13張專輯的豐富曲庫也成為本次巡演的重要基礎，歌單上不僅安排巡演名稱歌曲組曲，並演唱7首新專輯歌曲，同時精心保留歌迷最熟悉的經典代表作〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉、〈帶我走〉、〈仰望〉，近期變大熱歌的〈不被祝福的幸福〉也加入歌單成為驚喜曲目！此外，為了帶給每場買票入場的歌迷不同驚喜，寵粉的楊丞琳更加入〈城市限定曲〉及點歌橋段當作新年禮物送給歌迷；此次在南昌場上，楊丞琳特別挑選蘇打綠的〈當我們一起走過〉，成為此次跨年首場歌迷的專屬記憶。



而舞台製作規格全面升級，本次巡演的舞台機關設計比上一輪《LIKE A STAR》更加複雜，砸重金打造19個升降舞台系統，層層變化帶來強烈視覺張力；為此更特別訂製一對總長12公尺的巨型翅膀，呼應〈天使之翼〉的歌曲意象，成為全場最具象徵性的舞台焦點之一。

這是楊丞琳個人第五次大型巡演，距離上一次巡演收官僅半年便再度啟動全新巡演，她透露其實在上輪巡演尚未結束時就已開始構思下一段旅程：「每一次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情。」這場《房間裡的大象》對楊丞琳來說，是一封寫給自己、也寫給歌迷的音樂情書。

值得一提的是，兼任演唱會總策劃的她從節目內容、歌單、表演形式皆親力親為與團隊參與討論，並從3個月前就開始進入彩排的她，克服術後復健的辛苦及休養期間的發胖但又不能運動，所以開演前幾週進行積極飲控及運動，截至開演前3天，她自曝已經瘦了4公斤，更笑說：「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」



