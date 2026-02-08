開刀房外被詐騙 詐團專挑家屬最脆弱時下手

有詐團趁人之危，在刀房外誆騙家屬。（示意圖，Pixabay）

家屬在開刀房外焦急等候，竟成為詐騙集團眼中的肥羊！詐騙集團常潛伏於各大醫院開刀房外，精準利用家屬在家人手術期間「病急求援」且「情緒焦慮」的心理漏洞，自稱有醫護背景、主治醫師的親屬或合作夥伴，攀親帶故取信被害人，宣稱醫院沒賣、營造能以特殊管道取得「術後神藥」「特效藥膏」「癒合器材」，誘騙家屬當場支付數千元現金。

中部一名蕭姓男子的母親於1月中動手術，一名陌生中年男子在醫院開刀房前家屬休息室主動向蕭姓男子攀談，且自稱為其母親手術麻醉科醫師的父親（是為了載女兒下班才到醫院開刀房前等候）、主治醫師的朋友，能夠為其母親購買幫助術後回復的藥膏（能拿到更好的復原藥膏及導流管），且稱能夠開完刀前拿回藥膏給予被害人，被害人便不疑有他，現場交付新台幣4,240元給該名陌生男子，但直到其母親開完刀後，陌生男子都未返回交付藥膏，被害人才驚覺受騙。

刑事局呼籲，為避免家屬在面臨家人手術壓力的同時，又遭受財務與心靈的二次傷害，醫護人員不會透過家長或私人管道向家屬收費。醫院內任何合法的藥品、衛材費用，絕對會由批價櫃檯開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，絕對不會由個人私下收現。

