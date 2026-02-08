開刀房外被詐騙 警提醒詐團專挑家屬最脆弱時下手

cnews204260208a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

病人家屬在開刀房外焦急等候，竟成為詐騙集團眼中的肥羊！刑事局表示，有詐騙集團常潛伏於各大醫院開刀房外，精準利用家屬在家人手術期間，「病急求援」且「情緒焦慮」的心理漏洞，自稱有醫護背景、主治醫師的親屬或合作夥伴，攀親帶故取信被害人。再宣稱醫院沒賣、營造能以特殊管道取得「術後神藥」、「特效藥膏」、「癒合器材」等，誘騙家屬當場支付數千元現金。

刑事局指出，中部1名蕭姓男子母親，今年1月中因病動手術，1名陌生中年男子，突然出現在醫院開刀房前家屬休息室，主動靠近蕭姓男子攀談，而且自稱是幫男子母親手術麻醉科醫師的父親，對方聲稱為了載女兒下班，才到醫院開刀房前等候，甚至謊稱也是主治醫師的朋友。

廣告 廣告

警方表示，這名陌生男子，自稱能夠為蕭母購買幫助術後回覆的藥膏，能拿到更好的復原藥膏及導流管，而且能夠開完刀前，就拿回藥膏給蕭姓被害人。被害人不疑有他，現場交出了新台幣4240元，但直到母親開完刀後，這名陌生男子還未返回交出藥膏，被害人這時才驚覺受騙，報警偵辦。

刑事局呼籲，為避免家屬在面臨家人手術壓力的同時，又遭受財務與心靈的二次傷害，醫護人員不會透過家長或私人管道向家屬收費。醫院內任何合法的藥品、衛材費用，絕對會由批價櫃檯開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，絕對不會由個人私下收現。

刑事局提醒，遇到陌生人自稱鄰居、醫師友人，並要求交付現金時，請務必先向護理站查證。凡是提及「術後神藥」、「特效藥膏」、「加速癒合」為餌等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線，或撥打 110 報案。因應詐騙手法快速演變，「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫，提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境，辨識詐騙風險並提供具體處置建議。

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

網路買菜交易異常 19歲女險被解除警示認證詐3萬元

今年最強寒流入境 侯友宜：落實防寒3件事與4不要

【文章轉載請註明出處】