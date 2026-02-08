開刀房30年潛規則曝光？廠商刷手代刀疑雲延燒！名醫重話示警

針對台中榮總與高雄博田醫院接連爆發廠商違法代刀醜聞，名醫江守山表示，廠商代刀不但有責任歸屬問題，主刀醫師恐遭吊銷執照。 圖：Gemini AI生成／張春賢 製

[Newtalk新聞] 針對台中榮總與高雄博田醫院接連爆發廠商違法代刀醜聞，腎臟科醫師江守山接受媒體訪問時表示，這類手術室潛規則已存在30年。雖然衛福部緊急介入調查，但江守山示警，若不杜絕此類「容留密醫」亂象，病人恐淪為新器材的白老鼠，執刀醫師也將面臨吊銷執照風險。

江守山分析，隨著醫療科技日新月異，特定科別耗材更新速度極快，導致醫師為了縮短摸索期，默許廠商進入開刀房協助。然而他強調，美國雖允許廠商在旁口頭指導或調整儀器，卻嚴禁刷手接觸病患。廠商或許精通機械原理，卻缺乏人體解剖學專業，一旦跨越紅線直接動手，無疑是將病人置於極大險境。

廣告 廣告

江守山認為，若是廠商僅在遠處觀看螢幕並提供「角度修正」等口頭建議，這類動口不動手的技術支援尚在可接受範圍，但絕對不能逾越醫療倫理界線。這種疑似「代刀行為」，在江守山眼中不僅是醫師心態怠惰，更觸犯法律底線。他直言，讓廠商刷手碰病人等同「容留密醫」，不僅醫院面臨評鑑未過危機，主刀醫師更得承擔吊銷執照風險。

這類亂象一旦發生醫療糾紛，責任歸屬相當殘酷，醫師無法將責任推給廠商，最終只能獨自扛下所有法律與道德重擔。江守山呼籲醫界應嚴守分際，切勿為了省事而拿自己的執業生涯與病患生命開玩笑。

面對醫界連環爆出疑似代刀案件，衛福部部長石崇良日前指出，目前相關案件已依《醫師法》展開調查，並將強化制度管理。衛福部已責成醫事司召集專業學會與醫管專家，針對實務需求與病患安全進行研議。預計規劃期程為3至6個月，將建立明確的手術室管理指引，新制最慢於今年7月正式上路，杜絕違法代刀歪風。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷中山站凌晨亮刀引恐慌 男子辯稱防身用遭裁罰

專家點名這地區最冷！入夜低溫下探6度週一上班要注意