開刀房6年vs.零外科時數？整外醫批家醫科納醫美手術名單 直言「不可思議」

近來醫美風波不斷，擁有逾40萬粉絲的網紅洪洛妍，日前被媒體揭露涉及「境外醫美」、舉辦仲介說明會並收費代辦海外整形行程，且爆出多起醫療糾紛，讓受害者求助無門。 對此，衛福部長石崇良受訪表示，國內進行醫療仲介涉違反《醫療法》有關非醫療機構不得為醫療廣告行為，將由地方衛生局嚴查，並呼籲民眾不要接受仲介醫療服務，因風險真的很高。

不過日前衛福部公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，將「急診醫學科」與「家庭醫學科」納入可執行醫美手術的專科名單，也引發醫界爭論與社會高度關注。

一名醫美專家接受《信傳媒》電訪時直言，專科訓練是否足夠，仍是核心問題，關乎醫美手術的安全性與民眾權益。

急診、家醫科入列醫美手術名單，專科訓練是否足夠引疑慮

醫美專家表示，目前各專科在訓練過程中都有詳細的「專科訓練計畫書」，明列每項操作所需時數、手術種類、案例量等，規範相當嚴格。「重點不是科別，而是專科訓練是否包含足夠的外科操作經驗，否則就不合理。」

他指出，將急診科或家醫科加入醫美手術專科名單，外界容易產生疑問：這些科別原本的訓練，是否涵蓋足夠侵入性手術的時數與案例？若沒有，就算名義上符合條件，實際能力仍可能不足，「合理與否，要回到專科訓練本身，而不是單看科別名稱。」

醫美專家強調，專科制度在台灣醫療體系中扮演關鍵角色。他舉例，即便法律上醫師可進行某些操作，但若缺乏訓練，醫療風險仍然存在。「如果今天沒有完善訓練就投入醫美手術，醫師雖有執照，但若出現意外，必須自己承擔後果。」他以超音波操作為例，說明專科訓練與實際操作經驗的重要性，並強調專科制度的設計正是為了保障醫療品質與民眾安全。

他也指出，過去醫美市場缺乏正式專科制度，民眾難以分辨哪些醫師經驗足夠。「部分學會雖號稱會員具備醫美資格，但並非正式專科，容易讓患者誤以為『專科就能安全施作』」。

他強調，「很多人以為有些醫療專科很輕鬆，但實際上專科醫師在醫院會處理許多外界看不到的重症及疑難雜症。」此外，資訊流通受社群平台演算法影響，普通民眾甚至部分醫師也未必接觸到這些政策資訊或專科訓練細節，「對民眾而言，了解醫美手術的專科背景、訓練經驗非常困難，因此制度透明、資訊公開就顯得更重要。」

整外醫師必須在開刀房待6年，才有資格從事整形手術

針對衛福部修正草案，醫美專家提出3大觀察重點：

1、訓練是否足夠才是核心問題

不論急診科或家醫科被納入名單，醫美手術的安全性仍依賴醫師的實際訓練經驗。專科訓練計畫中若未涵蓋足夠手術時數或案例量，即便名義上符合條件，也可能增加併發症風險。

2、民眾資訊不對稱，需加強教育

普通民眾難以自行判斷醫師專業門檻，尤其醫美屬自費項目，缺乏制度化的市場監督。醫美專家認為，政府與媒體應提供清楚資訊，讓民眾了解醫師訓練背景與手術風險，才能做出安全選擇。

3、專科制度應落實，避免模糊界線

醫美專家指出，過去醫美領域缺乏正式專科制度，容易讓市場出現灰色地帶。制度若要擴大到更多科別，必須確保每個科別的訓練內容與操作能力符合標準，才能保障病人安全。

在此背景下，多位醫界專家也對政策提出看法。

一名整形外科醫師向《信傳媒》直言，「不可思議，整形外科醫師必須在開刀房待6年，才有資格從事整形手術。現在卻說家醫科算外科可以開刀，家醫科3年訓練期間根本沒有進外科訓練，更別說開刀了。」他強調，這樣的決策忽略了專科訓練的完整性與安全性。

另一位專科醫師則提出，醫美手術的訓練與一般外科不同，「或許除了專科外，還應有更多實質性的把關與認證。僅靠專科醫師證照的訓練把關，可能不足以保障手術安全。」

一名心臟內科醫師則表示，醫美項目雖多，但大部分涉及侵入性治療，「收治仍應以外科系為主。納入急診科和家醫科應更多是政治考量，而非專業需求。」他補充，既然新政策已推動，專科訓練學分與課程要求就更加重要，否則醫療風險難以控制。

手術安全靠訓練，專家呼籲資訊透明保障民眾

醫美專家強調，民眾安全仍應擺在首位，任何政策調整都應以醫師訓練品質為基礎，而非僅依科別名稱。「專科訓練是否充分、操作時數是否充足，是判斷醫師能否安全執行醫美手術的核心依據。」

他建議，衛福部在擴大專科名單的同時，應持續檢視專科訓練計畫與執行細節，確保每位醫師在進行醫美手術前具備充分的操作經驗；且制度應落實資訊透明，讓民眾能掌握醫師訓練背景與手術風險，並為醫師提供清楚規範與標準，保障民眾安全，也促進醫美產業健全發展。

