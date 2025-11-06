開創會員經濟！燦坤攜手多品牌擴展生態圈 限時優惠同步上線
為掌握全民普發1萬元政策即將上路及雙11購物節的消費熱潮，3C家電通路龍頭燦坤（2430）今（6）日在內湖旗艦店盛大舉辦年度「什麼都想要」會員特典記者會。董事長林技典表示，燦坤正致力於打造「會員制2.0」，其核心戰略是持續擴大「共生共榮融合生態圈」，並強調，這個生態圈能夠成功的關鍵在於「每一個生態圈的成員都能賺到錢」。
萊爾富入列生態圈：將3C家電延伸至超商便利生活
為持續完善「食、衣、住、行、育、樂」全方位生態布局，燦坤宣布，本土便利商店品牌萊爾富正式加入「燦坤WanDau生態圈」。林技典指出，萊爾富全台近2,000家門市是合作的無限想像空間，雙方將以會員價值為核心展開多面向合作。未來，消費者將可望看到燦坤3C家電透過通路差異化進駐萊爾富，甚至可能出現「小萊爾富」（店中店）或萊爾富的專屬商品在燦坤販售，實現「門市延伸」。
為何選擇萊爾富為合作夥伴？林技典直言，「萊爾富選擇開在工業區、偏鄉等地的理念，將生活照顧到這些群體身上，這與燦坤『給客人一輩子的信賴』理念相通；也是選擇其作為生態圈夥伴的關鍵。」未來雙方將以「會員價值」為核心，從線上平台、實體門市到商品體驗等多面向展開合作。這也代表燦坤的生態圈合作，同時兼具商業拓展與社會關懷的層次。
三強結盟搶攻AI智慧眼鏡：蔡司、小林眼鏡進駐旗艦店
看準AI時代智慧穿戴設備的新藍海，燦坤同時宣布與德國光學巨頭蔡司（Zeiss）以及國內知名連鎖品牌小林眼鏡三方正式結盟。林技典表示，「與其燦坤單打獨鬥，不如找專業的一起來做」，三方將共同打造「EyeCare護眼生態圈」，提供從AI智慧眼鏡銷售、專業驗光配鏡到雙眼保健的「一站式無憂體驗」。
林技典強調，這個生態圈能提供購買AI智慧眼鏡「最全方位的無憂體驗」，徹底解決民眾在配戴、技術、使用與維修上的困擾。即使消費者購買了其他品牌的AI智慧眼鏡，「還是會有配鏡上的需求，你都可以買這邊」。第一家AI智慧眼鏡概念館，同時也是小林眼鏡分公司，預計將在12月開設於燦坤總部內湖旗艦店1樓。
樂齡CARE服務平台：發揮科技關懷，實踐異地盡孝心
針對台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口佔比已達近2成的現況，燦坤已啟動「樂齡CARE服務平台」。林技典表示，會推出此計畫，除了看到銀髮族群龐大的消費潛力，更希望能「做一些有意義的事情」，解決子女因工作無法時常關懷父母的「盡孝」痛點。
燦坤這項服務是針對許多子女「都沒有跟爸媽住在一起」的現況，子女先預約「讓我們的同仁就近去你家幫忙做服務」，形成即時的「異地關懷連線」。此創新模式不僅延伸了3C家電的服務價值，還解決中高齡在面臨數位落差上的生活不便問題，因此獲得了經濟部商業發展署的政策支持。
會員特典「降價」有感：三太子加持，K幣放大回饋
為強化會員體驗，燦坤本次「什麼都想要」會員特典活動特別攜手「朴子電音三太子」合作。林技典解釋，之所以會選擇三太子，因為它是「台灣的民俗傳統的代表人物」，燦坤希望藉此「對於台灣的傳統民俗的文化有點貢獻」，並希望透過這種方式「跟我們的會員做這一些所謂的在精神方面的溝通」。
本次特典主打「價格當日限定、每日限量開搶」，祭出降「價」超有感回饋。燦坤更規劃了「K幣放大回饋」限時優惠方案，讓民眾輕鬆「放大你的普發大紅包」。如GIGABYTEAI電競筆電促銷價直降4,000元，並再送1,000燦坤K幣。
林技典表示，燦坤的目標是透過「共生共榮融合生態圈」帶給會員更多的價值，持續推動會員制2.0。未來燦坤將持續以科技與人情味，深化與各產業的合作，為會員打造全方位智慧生活新篇章。
