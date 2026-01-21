開創樂齡運動商機！ 彰化縣鹿港全民運動館對外招商

開創樂齡運動商機！彰化縣「鹿港全民運動館」，正式對外招商營運。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府為鼓勵全民運動、促進健康，正積極推動「8大生活圈全民運動館」計畫，其中「鹿港全民運動館」預計在今年底(115年)完工，縣府特別在「亞太鹿港渡假村」盛大舉辦招商說明會；將採取公平、公正、公開原則遴選優質廠商，誠摯邀請專業團隊參與，開創營運佳績。

彰化縣政府為推展全民運動、促進縣民健康，正積極在全縣8大生活圈推動興建「全民運動館」計畫，其中「鹿港全民運動館」是由縣府自籌4億元經費，打造占地2公頃、樓高2層的現代化地標建築物，即將在今年底(115年)竣工營運、服務海線各鄉鎮的鄉親。

廣告 廣告

縣長王惠美在招商說明會中強調，「鹿港全民運動館」具備極佳市場潛力，鹿港鎮與鄰近的福興鄉共計約有12萬人口，緊鄰台61線西濱快速道路，且擁有「彰濱工業區」龐大勞工與就業市場；初估10年內可創造約2.6億產值，實際發展潛力可能遠不止於此；即日起正式招商後，將採取公平、公正、公開原則，遴選優質廠商前來規劃運作；誠摯邀請專業團隊參與，積極開創營運佳績。

「鹿港全民運動館內」規劃有6大核心設施，包含有SPA舒壓區、室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，週邊環境更具備有「定居、產業、觀光」三大消費動能，可以協助地方繁榮與商業獲利雙贏方向來佈局，歡迎專業團隊參與經營。（李河錫報導）