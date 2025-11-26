開創「不用找，只要問」時代！「永慶AI 特助」贏LINE最佳創新科技運用金獎

「永慶AI特助」因創新的AI問房體驗，贏得LINE Biz-Solutions Awards「最佳創新科技運用獎」金獎。(圖/永慶房產集團提供)





永慶房產集團獲獎喜訊不斷！續贏得「亞洲科技卓越獎」之後，永慶房產集團推出的「永慶AI特助」更勇奪「LINE Biz-Solutions Awards 2025」的「最佳創新科技運用獎」金獎，展現永慶在科技創新的領先實力！

「永慶 AI 特助」獲LINE「最佳創新科技運用」金獎

由「LINE」和《數位時代》共同舉辦的「LINE Biz-Solutions Awards」獎項，旨在表彰具顧客價值與商業成果的創新案例。能夠贏得「LINE Biz-Solutions Awards」的案例，不僅成功驅動服務優化、深化用戶體驗，更帶動商業模式的創新，為產業奠定全新典範。

廣告 廣告

主辦單位表示，「永慶AI特助」將 AI 科技融入 LINE 官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，重新定義購屋族線上找房體驗。評審也肯定永慶房產集團以生成式 AI 強化服務體驗，並展現整合第一方資料與多重 AI 接口的技術實力，因而贏得「最佳創新科技運用獎」金獎。

代表永慶領獎的永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，消費者過去找房都圍繞「物件」，只能一個個比對房屋條件，但「永慶AI特助」是以「客戶」為中心，讓消費者自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶AI特助」幫你找，成家之路更有效率。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯(右)從LINE Taiwan企業解決方案事業群總經理王俞蓉(左)手中接過「最佳創新科技運用獎」金獎獎座。 (圖/永慶房產集團提供)

「永慶 AI特助」體驗升級 讓找房就像聊天一樣

在今年7月上線「永慶AI特助」， 5個月內已經創造超過200萬次的互動，也促進買方帶看率提升200%，證明「永慶AI特助」加速找房效率、房屋推薦精準度高，確切打中消費者的心！

呂學堯透露，「永慶AI特助」在11月全面升級，消費者可以用更口語化的自然語向「永慶AI特助」提問，更快速找到適合的物件。例如，向「永慶AI特助」表達「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI就能理解，並從永慶房產集團於全台超過25萬件次的房源中，找出符合消費者具體的預算、屋況、地點、環境、機能等需求，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的AI房仲時代。

房產科技領航者 永慶房產集團不斷創新

永慶房產集團為了解決消費者痛點，除了提供誠實服務，也運用科技創新解決消費者痛點。更自行組建起超過300人的數位與資訊團隊，自主開發高效、便利的房產科技。永慶的科技工具除贏得消費者好評外，也獲國際創新獎、亞洲科技卓越獎、數位奇點獎等國際大獎肯定。未來永慶房產集團也會持續從消費者的痛點出發，開發並優化房產科技，帶給消費者更優質的購售屋體驗，持續引領台灣房仲產業向上升級。



永慶房產集團資訊部協理呂學堯(右)分享，「永慶AI特助」讓消費者可以用自然語發問找房。(圖/永慶房產集團提供)

更多新聞推薦

● 台紐互惠里程碑 移民署：11/29起紐西蘭旅客持晶片護照來台可自動通關