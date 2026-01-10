開化寺舉行臨試抱佛腳 別開生面

林世賢市長為各類考生舉行別開生面的臨試抱佛腳祈福活動。（記者方一成攝）

鑑於國內各項重要考試又將接踵而來，已有三○○多年歷史的縣定古蹟開化寺，昨（十）日為各類考生舉行別開生面的《臨試抱佛腳》祈福活動，共六十名成功報名即將上考場的考生參加，在開化寺管理人林世賢市長帶領下，考生們逐一完成祈福團拜、心經書寫、靈印加持等儀式，隨後並分批登上寺樓頂，與八公尺高的大觀音聖像合影並「抱（摸）佛腳」，期盼藉由「神助」，一舉金榜題名！

縣定古蹟開化寺為庇佑學子考生，今年六月間首度舉辦深具特色的《臨試抱佛腳》活動，因反應熱烈，應考生要求，於連串考季又將來臨之前再加辦一場，希望藉由觀世音菩薩與文昌帝君智慧加持，並結合文化創意，讓信仰的祝福深入人心；且透過輕鬆且殊勝莊嚴的儀式，來穩定考生身心，讓他們應試時得以自信迎接挑戰，獲得佳績。

開化寺管理人林世賢市長表示，大學學測將於一月十七日至十九日舉行，接下來陸續又有國中會考、大學分科考以及及各類國家考試等，都是學子、應試者人生的重要里程碑。作為彰化在地信仰中心，開化寺觀世音菩薩三百多年來守護著彰化古城，嘉祐群黎；其中具有特色的廟體建築以及及矗立在樓頂的大觀音聖像（高八米、重約十公噸），也在昨天特別為這些考生開放，讓他（她）們親近祈福。