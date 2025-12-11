開南中學培育長照人才 獲立委肯定

林月琴委員（右三）十分肯定開南照服科在長照領域努力。

長期關注長照議題的立法委員林月琴，日前應桃園市藥劑生公會理事長胡毓富和桃園市藥劑師公會的邀請參訪全國高中職校園首創的開南中學日照中心、照顧服務單一級證照國家技能檢定場，以及照顧服務科教學設施，對於開南中學致力培育長照人才留下極為深刻的印象，並且給予高度肯定。

我國於今年正式進入超高齡社會，長照服務需求日益殷切，相對長照人才的培育也日顯重要，基於此，立法委員林月琴特別在前開南中學校長、桃園市藥劑生公會胡毓富理事長的陪同下前往開南中學參訪長照人才培育和相關軟硬體教學設施，獲得開南中學劉美慧校長和照顧服務科師生們的熱烈歡迎。

為了讓林月琴委員能夠完整了解開南中學照顧服務科教學、訓練和考照一條龍的長照人才培育規劃，開南中學當天特別安排林月琴委員逐一參觀全國高中職校園唯一的日照中心─開南青春學堂、率各校之先建置的照顧服務單一級證照國家技能檢定場，以及照顧服務科各項教學輔具設施，同時，全程都由劉美慧校長和照顧服務科王鈺婷主任深度介紹、解說，因此，雖然整個參訪行程僅有短短一個鐘頭，但是對於林月琴委員而言卻留下了相當深刻的印象。

劉美慧校長在導引參觀開南日照中心時強調，開南日照中心不僅環境優質，而且每天都精心為阿公、阿嬤們規劃各種益智課程和團體活動，同時安排照顧服務科同學在旁陪伴，與阿公、阿嬤們進行互動，另外，還聘請專業營養師調製各種適合銀髮族的營養膳食，提供長輩們最貼心的照顧，也讓長輩們的家屬感到十分安心。