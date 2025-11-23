開南中學邀義米其林主廚示範教學

義米其林主廚保羅蒞開南中學示範教學，有助提升學子國際視野。

▲義米其林主廚保羅蒞開南中學示範教學，有助提升學子國際視野。

來自義大利的米其林星級主廚保羅．吉博多（Paolo Ghibaudo）日昨應邀蒞臨開南中學進行示範教學，現場烹調拿手的「豬頰肉卷干貝佐洋蔥醬搭紫薯片」、「皮蒙特大區傳統羊排佐蔬菜」等義式經典料理，並和餐飲科同學們分享自己學習廚藝的心路歷程；透過面對面近距離與大師互動和觀摩學習，不僅提升餐飲科學生國際視野，也充份顯示開南餐飲科教學接軌國際。

廣告 廣告

保羅．吉博多曾任職於七度入選世界五十大餐廳的米其林三星Piazza Duomo、米其林二星Combal Zero、Ca Vittoria米其林一星等頂尖餐廳，並且擔任過國內五星級君品酒店雅意廳行政主廚，廚藝生涯中與多位義大利頂級料理達人共事，累積了相當紮實的義式料理經驗；目前身兼ICIF義大利廚藝學院客座講師的保羅主廚，經常在各地傳承精湛的廚藝；此次則是在開南大學的安排之下首度蒞臨開南中學餐飲科作示範教學。在十九日的示範教學課程中，保羅主廚特別為開南餐飲科同學們開出了「豬頰肉卷干貝佐洋蔥醬搭紫薯片」、「皮蒙特大區傳統羊排佐蔬菜」等三道義式經典料理菜單，為讓在場的同學們清楚了解各項食材和醬料的處理和搭配方式，保羅主廚對於各項前置作業和製作步驟的細節都作了非常完整的講解，像是煎羊排要用豬網油包覆蔬菜減緩油脂融化速度增加羊排軟嫩的口感，煎干貝應該選擇發煙度較高的可可脂油用中高火快煎以提升干貝表面金黃色澤等等撇步，保羅主廚都大方分享；同時，他也不藏私地傳授如何用洋蔥絲、月桂葉、特級初榨橄欖油及扇貝、魚高湯調製洋蔥奶油醬和扇貝籽醬，另外，保羅主廚以多年累積的寶貴經驗，提醒同學們在料理任何食材時都必須預先思考下一個步驟，而且檯面要隨時保持乾淨，才能作出色、香、味俱全的佳餚。

當天參與這項世界級名廚示範教學課程的同學們都非常認真聽講，而且目不轉睛專注於保羅主廚示範的每一個動作和技巧，甚至不少同學還拿著紙筆猛作筆記，希望能夠完整吸取大師教學的精華，提升自己製作義式料理的實作能力；而保羅主廚對於開南餐飲科同學的學習動力也留下極為深刻的印象，現年三十一歲的保羅主廚表示，他和餐飲科同學一樣從十餘歲就開始學習廚藝，至今已經將近二十年，他特別以「持續為夢想勇往前進，只要相信自己就能走得更遠」期勉同學，希望有朝一日大家也能夠在廚藝界發光發熱。

開南中學大家長劉美慧校長強詞：「學習專業知能除了追求技術的精進之外，更必須具備寬廣的國際視野，非常感謝開南大學安排邀請義大利的米其林星級主廚保羅．吉博多來到開南中學示範教學，保羅主廚曾在多家星級餐廳服務經驗相當豐富，此次同學們不但可以觀摩到他精湛的廚藝，更希望大家能夠學習他重視料理前置作業的細節以及製作料理時兼顧各個步驟的優點，以提升自己未來職場的競爭力。」

餐飲科師生在觀摩世界級名廚示範教學之後也感到收穫良多，李健民老師和林家樑、胡恩憫兩位同學就表示：「保羅主廚對於前置細節的講究是讓料理更有價值的關鍵，非常值得效法，而他在廚藝之路上的堅持更值得大家學習，這次的示範教學不僅讓同學們領略米其林星級名廚的風範，也學習到不少料理專業名詞的英文，可以說是上了一堂難得的跨越課本、直達國際課程。」