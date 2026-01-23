開南中學餐管科畢業展驚艷

開南餐管科應屆畢業同學獻花感謝劉美慧校長和師長們的支持與指導。

開南中學餐飲管理科第10屆畢業學習成果展於日前在該校活動中心豐盛上桌，這場集合中、西餐和日本料理經典佳餚的饗宴，從菜單設計、食材挑選、下鍋烹調到外場服務全部都由餐管科3個應屆畢業班級同學發揮團隊精神共同完成，堪稱是3年專業廚藝與服務實務的完美呈現，深獲在場教育局長官、各級學校校長和家長們高度的讚賞。

為了展現學子們紮實的學習成果，開南中學餐飲管理科每年寒假之前都會為高三同學舉辦不同型態的畢業學習成果展，今年則是首度挑戰難度甚高的吃到飽自助餐，在餐飲管理科老師的指導下，餐飲三忠、三孝和三仁等3個畢業班80餘位同學齊心協力規劃了240人份的中餐、西餐、日本料理和冷熱湯品、飲料菜單，菜色則包括照燒雞腿、蒜香花椰、揚州炒飯、乳酪焗烤馬鈴薯、義大利肉醬麵、香菇雞湯、凱撒沙拉、海苔壽司、烤布蕾、素料炒米粉、四時食蔬、洛神花茶等多達30餘道異國葷、素經典美食，無論是菜色質量或是口感美味都不亞於坊間知名大飯店自助餐吧，充份展現開南中學餐飲管理科學子的廚藝實力。

當天應邀見證開南餐飲管理科畢業學習成果的貴賓除了各畢業班同學家長之外，還包括臺北市技職教育科陳秉熙科長、開南大學陳文甲副校長、成功高中劉晶晶校長、古亭國中莊豐兆校長、信義國中劉文鴻校長、南門國中劉增銘校長和各校家長會長等多人，大家看到餐飲管理科應屆畢業同學端出一道道色香味俱全的澎湃料理都相當讚賞；陳秉熙科長在代表與會貴賓致詞時，除了肯定開南餐飲管理科近年來在校外各項廚藝競賽屢獲大獎之外，對於餐飲管理科同學參加青年發展署「青年百億海外圓夢計畫」赴義大利見學、支援總統府國宴外場服務提升國際視野、增廣見聞，以及手握多張象徵本職學能專業證照的卓越表現，也給予高度肯定。

開南中學劉美慧校長表示：「今年餐飲管理科的學習成果展每一項流程和細節都是在老師指導之下由同學們分工合作親力親為一起完成的，而餐檯上的每一道佳餚也都是同學們3年來最具代表性的學習成果，可以說是專業技能的最佳展現，希望同學們畢業後能夠在餐飲領域繼續發光發熱。」劉美慧校長也強調開南中學擁有升學國內外大學和報考專業證照的優勢，鼓勵更多想要學技能拿證照的國中畢業同學踴躍加入帶領學生走向國際起點的開南中學學習行列。