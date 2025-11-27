開南創夢者論壇發現學子創業DNA

開南中學和青年共創發展協會合辦「創夢者論壇」邀請創業家分享創業成功心法。

▲開南中學和青年共創發展協會合辦「創夢者論壇」邀請創業家分享創業成功心法。

由開南中學攜手青年共創發展協會共同主辦的2025「創夢者論壇」今年已邁入第六個年頭，雖然今年活動時間從往年的兩天濃縮為一天，但是活動豐富度不但沒有打折，相反的比往年有過之而無不及，透過擁有成功創業經驗的主講老師傳授創業心法和模擬創業分組競賽演練，每位參加的同學都找到了個人潛在的創業DNA，對於未來創業當老闆也都充滿了自信。

在青年共創發展協會的熱心支持與協助下，開南中學創各校之先從六年前開始舉辦校園論壇活動，而且每年設定的主題都緊扣潮流趨勢，像是去年因應風起雲湧的AI科技巨浪推出的「AI大True特True」和前年凸顯行銷自我概念的「我就是品牌─做最棒的自己」等等，都是非常熱門且實用的話題，而且所邀請的主講人都是來自各相關產業的業師，因此每年都吸引不少同學競相參加，而這項持續舉辦長達六年的校園活動不僅成為開南中學獨一無二的特色，對於同學們而言也可以說是修了一門課堂沒有教的學分。

廣告 廣告

為達到激發同學們的創業潛能、實現大家創業當老闆的心願，讓創業思維成為青春超能力與啟動未來的行動力，開南中學和青年共創發展協會，今年特別推出「創業者論壇」，情商Simmpo執行長「天才比爾」許展榕、Caffe Coin執行長陳顥仁和UNA Biz執行長兼共同創辦人Philippe Chiu等三位成功創業家擔綱講師，分別主講「創業者DNA」、「創業做好一件你真正想做的事」等主題，吸引多達七十二位來自各類科、各年級的同學報名參加，其中綜高一忠和電機一忠更是全員到齊沒有人缺席。

當然許展榕、陳顥仁和Philippe Chiu等三位受邀的講在講座中也是傾囊相授，以自身的創業經驗作為實例與同學們分享，同時，三位主講人還提出了具體的建議鼓勵同學勇於追夢，其中擁有國立交通大學光電研究所光環的「天才比爾」許展榕，就自曝自己在創業之前曾經有過連投兩百多張履歷卻沒有獲得一家企業聘用的慘痛經驗，直到後來研發出抗藍光手機保護貼才創業成功，所以許展榕特期期勉在場的同學，人生逆轉勝的關鍵在於找到自己的信念，同時讓大家了解自己的信念，相信自己的信念，進而信任自己的產品，而在創業的過程大家也應該勇於面對失敗，這也是成功創業家必須具備的特質。

另一位主講人Caffe Coin執行長陳顥仁在講座中也不吝分享自己二十年創業的心法，就是不斷創造出新的價值，陳顥仁強調，創業的定義是為一個問題找到解方，他以本身創業經驗為例指出，2011年他整合了手機、電腦、社群和實體通路，建置「三網一實」平台為企業開發APP，就是在解決企業的「痛點」；今年陳顥仁又為古蹟紅樓設計出一款深受民眾歡迎的官方吉祥物「紅福」，再度創造出大賣的銷售業績，因此，陳顥仁建議同學們將來創業時除了必須每三年設定一個新里程碑，推出一項新產品之外，還要為自家的產品設計一個好記的口號或標語，這也是贏得市場青睞的必殺絕技。

除了成功創業家的經驗分享之外，開南「創夢者論壇」還安排了一項別出心裁的分組競賽，讓同學們透過團隊合作實際體驗創業的樂趣，進而激發出創業的潛力，參與的同學都感到收穫良多，不少同學都找到了自己創業的DNA，堪稱是一次非常成功的寓教於樂活動。