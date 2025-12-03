開南大學前進成功國小 打造雙語闖關拓展學童國際視野

桃園市桃園區成功國小今日舉辦「雙語生活化英語闖關活動」。圖：開南大學提供

桃園市桃園區成功國小今（3）日舉辦「雙語生活化英語闖關活動」，由成功國小主辦、開南大學應用英語學系協辦。活動於上午8時至10時熱鬧展開，開南大學應英系主任孫家禾帶領大二、大三學生進入在地校園，以「大手拉小手」方式將大學專業能量向下扎根，協助孩子在趣味中學英語、拓展國際視野。

此次活動設計四大節慶特色主題關卡，涵蓋新年、中秋節、萬聖節與聖誕節。圖：開南大學提供

此次活動設計四大節慶特色主題關卡，涵蓋新年、中秋節、萬聖節與聖誕節，透過文化體驗結合英語字彙、口說練習與合作闖關機制，不僅提升學生參與度，也增強英語在日常生活中的使用情境。現場孩子們熱情投入，頻頻喊出通關密語，學習氛圍熱烈。

成功國小校長鄭淑珍表示，「感謝開南大學應英系師生的投入，透過情境式體驗激發學生敢說、樂學的態度，讓雙語教育不再只是課本知識，而是生活的一部分。」

孫家禾指出，「開南大學以培養具備語言力與國際競爭力人才為教育核心。走入在地、與社區共好，是本校落實大學社會責任的重要實踐。我們也期望學生透過服務學習，將所學專業回饋社會，培養跨域溝通與教育推廣能力。」

開南大學表示，此次合作展現大學資源向下扎根的具體成果，未來將持續深化與地方學校的夥伴關係，共同打造沉浸式雙語教育環境，帶領孩子以語言連結世界，邁向更具國際視野的未來。

