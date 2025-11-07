開南大學外籍生前進北科附工 「大手牽小手」認識東南亞文化

活動現場氣氛熱絡，學生們排隊闖關、與東南亞卡通立牌合照。圖：開南大學提供

開南大學「USR－AI新視代：新住民新映像暨影像創作培力」計畫持續推動多元文化行動，11月3日至昨(6)日協助國立臺北科技大學附屬桃園農工舉辦「東南亞文化週」活動，由開南大學國際處、招生處與USR團隊帶領三位外籍生進入校園，以「大手牽小手」展開跨文化互動。

異國服飾體驗。圖：開南大學提供

開南大學提到，該校參與學生包括IHP大一菲律賓生Lara、應華系大一泰國生陳秀琴，以及資傳系大二越南生丁黃玲。活動內容涵蓋服飾體驗、語言互動、生活文化介紹與闖關遊戲，讓高中生以沉浸式方式認識東協國家。活動現場氣氛熱絡，學生們排隊闖關、與東南亞卡通立牌合照，亦有同學與外籍生實際對話、學習國旗與問候語，在遊戲中自然培養國際理解力。

在遊戲中自然培養國際理解力。圖：開南大學提供

開南大學資訊媒體學院院長劉季綸表示，USR計畫結合電影、資傳、資管三系專業，協助新住民、國際學生以及高中端培力課程教學，不只促進跨文化理解，更提升青少年的媒體素養與影像敘事能力。

開南大學攜手北科附工，以「大手牽小手」展開跨文化互動。圖：開南大學提供

北科附工國際教育組組長張靜宜也肯定合作模式，張靜宜認為，開南大學帶來的「真實國際互動」是課堂中最寶貴的學習。開大國際生多元能量，讓高中學生們體驗最真實的文化生活教育。

