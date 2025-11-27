開南大學師生以行動實踐USR 桃園優質稻米變身創新料理

開南大學觀光與餐飲管理學系攜手國際榮譽學程，於今(27)日前往桃園市農會舉辦食農教育推廣活動，由觀光系老師魏秋滿與國際榮譽學程IHP老師黃聰閔帶領學生李品憲，與在地農民及社區民眾共同參與「創意米食料理示範」，以行動實踐大學在地關懷與社會責任(USR)。

此次示範以桃園優質稻米為主角，推出結合地方食材與國際風味的創新料理。圖：開南大學提供

開南大學提到，此次示範以桃園優質稻米為主角，推出結合地方食材與國際風味的創新料理，如韓式拳頭飯、辣炒年糕，以及融合柚子米香與雪花酥概念的特色甜點。參與民眾透過體驗，認識稻米背後的地域文化，也感受到食材創新轉化的可能性。

廣告 廣告

開南大學以桃園在地農業為根基，培養能夠理解土地、推動永續的餐旅人才。圖：開南大學提供

魏秋滿強調，食農教育是從土地出發的生活學習，不僅培養學生烹飪專業，更讓他們理解每一粒稻米所承載的農業價值與永續意義。透過與地方的連結，學生能將專業知識回饋社會，深化開南大學「從校園走入社區」的教育使命。

開南大學表示，學校將持續推動結合專業課程與地方合作的食農教育，以桃園在地農業為根基，培養能夠理解土地、推動永續的餐旅人才，成為桃園推動創意食農與社會實踐的重要夥伴。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

易服社會勞動制度上路滿16年 桃檢開辦機關訓練研習強化執行品質

劍湖山12/31全日票只要399 從早嗨到晚迎接亞洲唯一摩天輪跨年煙火秀