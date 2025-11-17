開南大學影展作品展現學子實力 以影像深化多元文化推廣

由開南大學USR「AI新視代：新住民新映像暨影像創作培力計畫」主辦的「多元文化新映像影展」，於今（17）日在桃知道威秀影城舉行年度頒獎典禮，匯聚海內外青年、新住民家庭與地方社群共同參與。自11月14日開幕以來，一周的影展以平面作品與短片放映並行，成功吸引觀眾透過影像看見台灣多元文化的真實與深度。

青年局長侯佳齡親自出席，肯定開南大學以USR實踐多元文化教育的努力。圖：開南大學提供

今日典禮由桃園市青年局長侯佳齡親自出席，肯定開南大學以USR實踐多元文化教育的努力。開南大學校長郭鐘達亦親臨頒獎，他表示，影像不僅是記錄，更是跨文化理解的重要媒介；開南大學將持續透過影視教育支持學生與新住民朋友，以鏡頭述說自己的故事，展現大學在地連結與社會責任。

此屆競賽自徵件以來受到廣泛迴響，參與者橫跨台灣各地與海外國際學生，作品主題涵蓋族群遷徙、家庭記憶、文化信仰與新住民生命經驗。評審團指出，今（114）年的作品呈現高度敘事能力與影像成熟度，也展現青年從日常中觀察文化差異、以創意回應社會議題的能量。

「AI新視代」USR計畫由教育部USR萌芽型三年補助，由劉季綸、趙哲聖、曾志遠、劉鎮豪四位教授共同領軍，整合影視科技、媒體素養與新住民關懷，透過課程、工作坊、拍攝實作與影展平台，建立青年影像創作能量，並以行動實踐大學的影視社會責任。

開南大學表示，未來將持續以影像為媒介，深化新住民議題推廣、跨文化教育與社會溝通，讓更多動人的故事被看見。

