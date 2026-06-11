開南大學打造創新通識教育課程 學子跨域整合展現多元成果

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

為推動通識教育創新與跨域學習，開南大學今(11)日舉辦「智慧通識×跨域共學」通識教育課程期末成果展暨競賽頒獎典禮，並結合慈濟基金會「行動環保教育車（循環經濟館）」校園巡迴展覽，透過課程成果展示、互動體驗及永續教育活動，展現大學通識課程與社會議題、產業趨勢接軌的教學成果。

此次成果展集結40餘件學生作品，涵蓋語文表達、人文藝術、社會實踐、科學素養及跨域整合等面向。圖：開南大學提供

此次成果展集結40餘件學生作品，涵蓋語文表達、人文藝術、社會實踐、科學素養及跨域整合等面向。課程內容包括性別平等教育、客家飲食與文化、職業生涯學習、藝術概論、心理學概論及世界智慧文學等，學生將課堂知識轉化為桌遊設計、影像創作、文化實作與社會議題探討，展現多元學習成果。

廣告 廣告

其中，《性別平等教育》課程學生結合AI科技與社會議題，設計「性別平等撲克牌桌遊」；《客家飲食與文化》課程則融入地方文化與永續理念，完成客家點心實作；《職業生涯學習》課程學生透過職涯人物訪談與影片拍攝，探索未來發展方向，培養職場溝通與規劃能力。

開南大學校長郭鐘達表示，面對快速變遷的社會與AI時代挑戰，大學教育不僅要傳授專業知識，更要培養學生跨域整合、批判思考及社會關懷能力。通識教育正是連結專業學習與真實世界的重要橋梁，透過課程設計與實作活動，讓學生將知識轉化為行動，提升面對未來的競爭力與責任感。

教務長江明倫表示，近年來開南大學積極活化通識課程，強調與產業發展、永續議題及生活實踐接軌，鼓勵學生走出課堂，從文化探索、社會觀察到AI應用，培養跨領域學習能力與問題解決能力。此次成果展不僅是學生學習成果的呈現，也展現通識教育在人才培育上的重要價值。

活動當天同步舉辦慈濟循環經濟館體驗活動，透過循環經濟、資源再利用及SDGs永續發展目標導覽，引導師生認識環境永續的重要性。開南大學表示，未來將持續結合高教深耕計畫與通識教育創新，深化學生跨域學習與永續素養，培育兼具專業能力、國際視野與社會責任的新世代人才。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

楊梅頭重溪三元宮慶五穀爺聖誕 王明鉅盼持續合作守護鄉親福祉

台61大園路段6/17封閉施工4H 改道資訊報你知