開南大學校長履新 郭鐘達提4大方向強化學校影響力

開南大學今(18)日上午舉行隆重的校長交接典禮，在董事長顏志光主持下，完成聘書頒發、印信交接儀式，象徵郭鐘達博士正式接任開南大學第13任校長。典禮由董事會監察人王家麟、各級行政主管、主任秘書黃建宏、院系主管與教職員共同觀禮，場面莊重溫馨。

開南大學副校長暨董事會主秘陳文甲獻花給新任校長郭鐘達，期盼帶領開南迎向新局。圖：開南大學提供

典禮開始，顏志光首先致詞，感謝代理校長藍孝勤任內穩健帶領，並期許郭鐘達引領開南邁向更具國際影響力的新階段。隨後進行聘書頒發、印信交接儀式，象徵領導棒子的正式傳承。顏志光並代表學校致贈藍孝勤紀念獎牌，表彰其奉獻。藍孝勤在致詞中感謝全體人員共同維持校務穩健前行，也祝福開南持續茁壯。

開南大學董事長顏志光致詞。圖：開南大學提供

郭鐘達接著獻花予藍孝勤，以表敬意。隨後發表就任感言。郭鐘達表示，「未來，我將以國際化、產學合作、永續治理與影視文創四大方向，帶領開南邁向更創新、更具競爭力的里程。所有師生一起努力，把開南的教育力推向世界。」

開南大學校長郭鐘達發表就任感言。圖：開南大學提供

特別的是，開南大學提到，在教育部核准後、正式交接前，郭鐘達已主動投入多項校務推動，包括海外招生、產學合作洽談、國際教育連結與USR計畫整合，展現其務實積極的領導風格。

典禮隨後由副校長暨董事會主秘陳文甲，獻花給郭鐘達，感謝郭鐘達承擔重任，帶領開南邁向更卓越的未來。最後台上台下大合照為儀式畫下溫馨句點，宣告禮成。開南大學期盼在新任校長帶領下，持續展現辦學特色，邁向更具國際視野與社會影響力的未來。

