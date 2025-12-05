開南大學棒球隊拓展體育外交 與日本大學軟式明星隊舉辦友誼賽

日本全國大學軟式棒球明星代表隊造訪開南大學，進行參訪與友誼賽活動。圖：開南大學提供

日本全國大學軟式棒球明星代表隊於上(11)月30日至明(115)年1月8日來台交流，並於今(5)日專程造訪開南大學，進行參訪與友誼賽活動。此次活動由開南大學國際暨兩岸事務處全力協助安排，全程展現該校國際接待與體育合作能量。

開南大學校長郭鐘達(右)親自接待日本全國大學軟式棒球聯盟監督高柳昌弘(左)等一行人。圖：開南大學提供

代表團抵校後，由開南大學校長郭鐘達親自接待日本全國大學軟式棒球聯盟監督高柳昌弘等一行人，雙方互贈紀念禮物，象徵台日棒球情誼持續深化。活動中由國際學生代表以英文簡介開南學術特色與校園生活，日本學生亦分享在台就學經驗，呈現學校多元共融的國際化學習環境。

雙方以球會友，在開南棒球場展開友誼賽，切磋球技、交流情誼。圖：開南大學提供

下午雙方以球會友，在開南棒球場展開友誼賽，切磋球技、交流情誼。郭鐘達表示，開南棒球隊目前正於UBL大專棒球聯賽全力拚戰，持續朝決賽邁進，也期待透過此交流，讓棒球成為青年面向世界的橋梁，拓展體育外交與國際合作新契機。

此次交流更顯台日大學棒球合作具深遠意義。圖：開南大學提供

高柳昌弘肯定開南棒球隊的訓練成果與選手潛力，期盼未來建立更深層合作，使台日大學棒球共同邁向更高水準，攜手走上國際舞台。

此外，開南大學提到，訪賓並參觀主播台、實習法庭、飛航機艙教室與圖書館等特色教學空間，近距離了解開南大學產業鏈結與實務導向的教學環境，充分展現校園兼具專業與國際化的教育能量。

開南大學指出，日本軟式棒球在當地深具普及性，於青少年及社會人層級皆有完整發展與全國性賽事，是日本棒球文化的重要基礎；其競技體系橫跨校園社團與業餘聯盟，為培育人才及全民運動推動的核心力量。此次交流更顯台日大學棒球合作具深遠意義。

