開南大學聖誕活動結合華語教學 國際學生展開跨文化交流

開南大學國際專修部舉辦「Merry Speak Mas」聖誕主題華語活動。圖：開南大學提供

為營造輕鬆有趣的華語學習環境，開南大學國際專修部於今(24)日舉辦「Merry Speak Mas」聖誕主題華語活動，邀集多國學生在滿滿的聖誕氛圍中，用中文交流、用笑聲拉近彼此距離，讓校園洋溢溫暖與歡樂。

多國學生在滿滿的聖誕氛圍中，用中文交流、用笑聲拉近彼此距離，讓校園洋溢溫暖與歡樂。圖：開南大學提供

活動中特別設計「聖誕不走鐘！中文接龍大作戰」，一句話從第一位同學傳到最後一位，過程中越傳越歪、笑聲不斷。看似趣味十足的遊戲，實則是鼓勵學生勇敢開口說中文的重要練習，透過聽與說的反覆互動，提升語言反應力與表達信心。

活動中設計趣味中文學習任務，學生透過圖卡與文字提示練習閱讀與理解，在輕鬆氛圍中勇敢開口說中文。圖：開南大學提供

現場也安排「心願小卡掛高高」活動，同學們以中文寫下對未來的期待與祝福，將一張張心願卡掛上聖誕樹，象徵把希望與夢想留在開南校園；「交換幸福，分享驚喜」的禮物交換環節，則讓不同文化背景的學生在互動中建立情感連結，感受跨文化交流的溫度。

聖誕小物成為活動亮點之一，在燈飾映襯下傳遞祝福與笑容，讓語言學習融入生活與節慶記憶中。圖：開南大學提供

國際專修部說，「Merry Speak Mas」不只是一場節慶活動，更希望讓語言學習走出教室，成為生活中的美好回憶。感謝每一位願意嘗試、勇敢開口的同學，讓中文學習在歡笑中自然發生，也讓這個聖誕午後成為難忘的校園風景。

開南大學表示，學校在校園各處佈置聖誕燈飾與聖誕樹景，為師生營造聖誕平安溫馨的氣氛，為來自國際各處的學生，增添過節心情。

