開南大學走進桃園溪海休區 攜手青銀用影像記錄農村故事

開南大學USR團隊12月6日於桃園溪海休閒園區舉辦「2025桃園蘿蔔節一日活動─從鏡頭看見土地的故事×用味道保存秋冬的記憶」，由開南大學主辦，並結合資訊傳播學系、休閒事業管理學系、健康管理學系及航空運輸學系共同執行，與桃園市溪海休閒農業發展協會、台灣影像教育學會攜手推動食農教育與跨世代影像創作，開南大學研發長張誠信亦親自到場支持。

此次活動採「親子組×青銀共學組」雙軸設計。圖：開南大學提供

此次活動採「親子組×青銀共學組」雙軸設計，邀請中小學生、開南學生、國際學生、地方長者、小農與親子家庭共同參與。透過拔蘿蔔、農地導覽、醃漬體驗及影像教學課程，讓參與者在土地中體會農民辛勞、在創作中理解農村故事。

廣告 廣告

影像課程由專業教師團隊親自指導，內容涵蓋攝影構圖、自然光運用、手機短片拍攝與即場剪輯。所有組別均於一日內完成1分鐘「我的蘿蔔故事」短片，並上傳YouTube角逐人氣，將地方生命力延伸至網路平台，擴大影響。

主辦的資傳系老師楊馥如表示，「蘿蔔節是一堂走進土地的共學課」，不僅是農村節慶，更是推動跨世代交流、文化永續與地方連結的教育實踐。蘿蔔作為園區重要冬季作物，蘊含著新的農村記憶，而醃蘿蔔體驗更讓參與者感受台灣飲食文化的傳承與智慧。

活動尾聲播放成果作品，展現一天的觀察與創意。鐵人父子隊、小蘿蔔影像團榮獲「優秀作品獎」，「統一發票好難隊」贏得「最佳人氣獎」。全體參與者均獲頒證書，為充滿溫度的食農旅程劃下完滿結語。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

元智大學舉辦淨灘活動 僑生深入認識台灣自然之美

桃園試辦非家戶隨袋徵收 校園落葉免裝專用垃圾袋