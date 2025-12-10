開南大學高教深耕計畫成果展精彩登場 朝教育創新持續前進

開南大學今(10)日於A105會議廳舉行「114年高教深耕計畫成果展」，以「開南深耕・探索七站」為年度亮點主題，全校多個分項計畫共同參與，透過展演形式向師生展示過去一年在教學品質提升、學生支持、國際連結與數位創新的成果。活動由韓流社帶來精彩開場表演，現場氣氛熱烈，吸引課程帶班學生與多項計畫參與者共襄盛舉。

開南大學教務長黃建宏與跨域學習競賽獲獎學生合影。圖：開南大學提供

校長郭鐘達致詞表示，高教深耕計畫體現了開南大學「以學生為中心」的核心理念，除了追求量化成果，更重視學習歷程中的真實改變。他強調：「深耕成果是大家攜手前行的證明，開南將持續結合國際視野、數位科技與永續理念，在教育創新上不斷前進。」郭鐘達也肯定全校師生在各領域的努力，使開南在桃園扎根、向世界拓展。

廣告 廣告

開南大學校長郭鐘達致詞勉勵持續深耕教育。圖：開南大學提供

開南大學表示，成果展分為靜態與動態兩大展區，雙軌並呈。A105外展區自12月10日起展至12月17日，展出涵蓋智慧學園建置、雙語教學、國際交流、生活美學、在地永續發展、影視創意產學結合與校務研究優化等十一項分項成果，以具體資料、行動照片與成果海報呈現開南在教育品質精進上的扎實步伐。

開南大學韓流社帶來精彩開場表演。圖：開南大學提供

A105前廣場以「開南深耕・探索七站」設置七個內容體驗攤位，包括通識、語言、國際、美感、永續、AI及原民探索站，由跨單位師生共同參與設計與導覽，讓學生從走讀、互動、挑戰等活動中直接理解深耕計畫如何融入課室、校園與社會現場。校方期望透過輕鬆參與與知識探索結合的方式，讓不同院系學生更具體感受學習支持資源就在身邊。

活動中，各計畫負責人亦進行亮點報告，包含跨領域創新學習推動、國際競爭力提升策略、學生共通職能養成、影視產學成果展示與校務治理數據化等核心內容，並舉行影視創作與多元文化撲克牌創作競賽頒獎，肯定學生參與成果，展現開南持續深化教學品質與學習支持的積極行動。

研發長張誠信表示，此次成果展象徵開南邁入115年度深耕布局的新階段，「深耕不是一年一展，而是持續累積的教育承諾」，期望透過回饋機制，讓計畫推動更貼近學生需求、強化人才培育方向。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園明年起推動孕婦疫苗補助 生第3胎就送超實用「乖寶包」育兒禮袋

海巡、消防署推動四大訓練項目合作 提升救援效率