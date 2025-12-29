開南大學、萬美玲1/10舉辦升學講座 聚焦AI技職多元入學

立法委員萬美玲偕同秘書佀廣洋拜訪開南大學，由校長郭鐘達率副校長陳文甲及行政團隊接待。圖：開南大學提供

立法委員萬美玲偕同秘書佀廣洋今(29)日拜訪開南大學，由校長郭鐘達率副校長陳文甲及行政團隊接待，雙方就高等教育發展、私立大學研究支持、國際學生培育及技職教育銜接等議題進行交流。

立委萬美玲主辦並促成「因應AI科技－技專校院多元入學講座」，由開南大學協助辦理。圖：開南大學提供

萬美玲指出，因應AI科技快速發展與升學環境轉變，她主辦並促成「因應AI科技－技專校院多元入學講座」，並由開南大學協助辦理，活動將於明(115)年1月10日下午2時30分在開南大學國際會議廳舉行，協助國中及高中學生與家長，深入了解技職教育養成特色與多元升學進路。

開南大學校長郭鐘達感謝立委萬美玲長期對教育問題，對開大的鼓勵與支持。圖：開南大學提供

該講座主題為「技職教育及技專升學多元進路：讓學習更專精，人生更有力量」，參加對象包括國民中學學生及家長、高級中等學校專業群科與綜合型高中學程學生及家長，以及其他關心技專升學的社會人士。

萬美玲表示，自己長期在立法院教育及文化委員會服務，對私立大學推動「整合型計畫」高度支持。她指出，私立大學在教學實務、產業連結與區域發展上具備重要能量，研究成果應有更多元的平台，讓公私立大學能在同一體系中共同成長與競爭，讓私校的研究能量被社會與政策端看見。

萬美玲也談到，過去曾在開南大學修習學分，對校園建築規劃與綠化環境印象深刻，並肯定開南大學長期深耕桃園、肩負地方高教發展的重要角色。她指出，開南大學在學生國際化、國際交流及外籍學生培育方面表現亮眼，近年在招收國際學生，特別是日本學生方面，逐步建立特色。

郭鐘達表示，感謝萬美玲長期對教育問題，對開大的鼓勵與支持。面對少子化與高教環境日益複雜的挑戰，開南大學正積極解決學用落差等結構問題，透過強化實作導向、產學合作與國際招生策略，協助學生在完成學業後具備實務能力，順利銜接職場發展。

