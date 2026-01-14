開南大學「1+4」學制見效 百位外籍生通過華測2月當大一新生

開南大學國際專修部推動國際人才培育成果逐步顯現，透過一年華語先修、四年大學學位的「1+4」學制，成功協助來自越南等東南亞國家的國際學生扎根華語能力、順利銜接學位課程。

各系所學長姐陪伴即將升學的國際專修部學生走入校外場域，展開文化與學習的雙重體驗。圖：開南大學提供

開南大學表示，今(114)年共計100名國際專修部學生通過華語文能力測驗，預計於2月正式升讀大學部一年級，展現校園國際化的具體成效。為協助學生提前適應大學生活，開南大學今(14)日辦理「銜接大學部計畫—大學學長姐帶路，文化體驗一次到位」活動，由各系所學長姐擔任文化導覽員與「學習引路人」，陪伴即將升學的國際專修部學生走入校外場域，展開文化與學習的雙重體驗。

活動除了教室說明外，更安排學生前往桃園鄰近的鶯歌老街，透過陶瓷手作體驗與互動交流，讓國際學生在實地走訪中認識台灣文化脈絡，並透過與學長姐的交流，逐步熟悉未來大學課程學習模式與校園生活節奏。國際處表示，透過「學長姐陪伴」與「文化走讀」的方式，有助於降低升學轉換期的不安感，強化學生對大學學習的信心。

開南大學校長郭鐘達指出，國際專修部近年招收國際學生人數持續成長，尤其越南籍學生比例顯著，顯示學校在國際招生與華語教學上的穩定基礎。透過沉浸式華語學習與分級教學設計，學生能在一年內有效提升語言能力，達成升學門檻，並順利銜接各學系就讀。

開南大學強調，國際專修部不僅是語言學習的起點，更是國際學生走向學士班的重要銜接平台。此次文化體驗活動，象徵學生從專修部邁向大學正式學習的重要一步，也呼應開南大學長期推動校園國際化與多元文化交流的教育目標，讓學習不再侷限於課堂，而是成為走進生活、理解社會的成長歷程。

