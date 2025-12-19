開南大學USR成果展暨特色市集登場 促進學術與社會需求接軌

開南大學今(19)日在校內國際會議廳舉辦「114年大學社會責任（USR）成果展暨特色市集」，透過藝術創作、跨文化交流與在地實踐成果展示，呈現學校在AI影像培力、地方創生及多元共融等面向的推動成效。

學校學生餐廳融入此計劃的視覺影像佈置。圖：開南大學提供

此次成果展邀請身障畫家李佳舫參與USR計畫視覺設計，為計畫創作象徵圖騰。作品以星空、航員與多元族群為主題，傳達社會責任如宇宙般多元且持續延展的意象，其作品除作為USR計畫主視覺外，也實際融入校內學生餐廳牆面，成為校園公共空間的一部分。開南大學校長郭鐘達於活動中頒發感謝狀，肯定其以藝術參與校園空間營造，實踐多元共融理念。

開南大學舉辦「114年大學社會責任成果展暨特色市集」。圖：開南大學提供

郭鐘達表示，學校已成立「大學社會責任推動辦公室」，整合跨院系資源推動相關計畫，實踐場域除桃園外，也延伸至雲林、南投與屏東等地；他並於活動中頒獎表揚各計畫主持人，肯定其長期投入在地實踐與跨域合作的成果。

開大研發處表示，今年USR計畫重點包括透過「AI新視代」影像培力萌芽大型計畫，協助新住民運用AI技術進行敘事創作，並舉辦影展與新住民營隊，拓展新住民公共參與與發聲空間；另有三項培育型子計畫，涵蓋道教文化影像保存與資訊應用推廣、AI助發聲促進新住民平等共融，以及結合設計、行銷與食農教育，協助桃園小農強化品牌與在地連結，展現大學以專業回應在地需求的社會實踐路徑。

活動開場由應用華語學系越南籍學生帶來歌唱表演，展現校園多元文化氛圍，也呼應USR計畫對新住民與跨文化共融的關注。校方另邀請多位學者專家擔任評審，針對各計畫的實務內容與未來社會影響力提出建議，促進學術與社會需求接軌。

除上午成果發表會外，下午於至誠樓前廣場舉辦USR特色市集，集結各子計畫階段性成果，包含創意手作、地方特產及文化體驗攤位，吸引300位的師生參與，讓社會實踐成果以更貼近生活的方式呈現。

開南大學表示，未來將持續透過課程與社群參與深化大學社會責任行動，培育具備專業能力與社會關懷的跨域人才，與地方社會共同發展。

