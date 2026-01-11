開南迴不懂「閃燈暗號」 男過彎遇警偷拍傻眼：白做工了

台東南迴公路車道寬廣，不少駕駛行經時容易不自覺加快車速，不注意恐怕就會收到罰單。近日有民眾分享，開車行經南迴公路時，意外在路旁樹叢發現警方架設測速設備，讓他當場直呼「今天做白工了」。

南迴公路。（示意圖／google map）

該名經常往返台東與高雄的網友在Threads發文指出，行駛途中不斷注意到對向車輛向他閃動大燈，一開始並未察覺異狀，直到過彎後才看見一名員警隱身樹叢內進行測速，這才恍然大悟，也感嘆來不及減速，要被開罰了。

貼文曝光後，引發不少台東在地駕駛留言表示，對向車輛閃燈其實是一種提醒訊號，代表前方可能有測速、臨檢、事故或障礙物，提醒用路人減速慢行，「往台東及花蓮的路上真的要小心，身為駕駛者一定要提醒對向車道的朋友，心存善念做好事」。

也有網友留言感慨「不是開玩笑，大家去台東路上，神盾一定要記得開好。」更有網友生氣表示「在這裡執法真的很賤，路寬大成這樣限速只有60或70，交通官員能不能去了解一下自由車流速率」、「近日台東真不知是怎麼了，一路測速超多」、「南迴公路北上403.5公里處，常有雷射槍測速照相」。

近年台東市區及主要道路陸續增設科技執法設備，相關執法成效與測速密度也成為討論焦點。部分用路人認為測速照相設置頻繁，行車壓力增加。對此，去年台東縣議會警政質詢時，東海岸議員許進榮曾指出，部分省道路段測速照相桿設置密集，短短距離內就能看到多支，對居民與觀光發展造成影響，並呼籲相關單位檢討。

警方則回應，測速設備的設置會依據交通事故數據及民眾意見定期檢討，強調交通執法的主要目的在於維護行車安全，而非單純開罰。

