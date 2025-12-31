一開口就能打動人心！日溝通專家分享聊天技巧：稱讚他人「好厲害」

善於閒聊的人能夠打動他人的心，因為他們用心交談，用心理解他人。日本人際溝通諮詢師森優子於《社交腹肌》一書中，集結她的精闢觀察與親身經驗，不說大道理，只以幽默、一針見血的文字點破「擅長閒聊」和「不擅長閒聊」的人之間的差異，為讀者總結出切實可行、能有效提高聊天能力的技巧。以下為原書摘文：







擅長閒聊的人會盛讚對方



人會因為為對方帶來初次體驗而欣喜不已；因為自己對別人有用而倍感高興。擅長閒聊的人都明白這種心理：如果這時對方的喜悅程度超乎想像，自身的感動也會成倍增加。所以，當自己獲得初次的體驗，也會向對方充分表達自己的喜悅。

比如，當你被對方帶進一家生意極好的蕎麥麵老店。

你說：「這是我第一次吃到這麼好吃的蕎麥麵。」

「真的嗎？那太好了。」

「真的，從沒吃過這麼好吃的蕎麥麵。」

對方因為你比他預想的還要高興，會覺得「有帶你來真是太好了」，而且他們自身的快樂也一定會翻倍。不擅閒聊的人，往往不善於表達自己的感情，自然不會誇張地表達。他們只會很平常地說「好吃」。

如果不表現出驚訝的樣子說：「這真的好好吃！」對方就不會有多大觸動。如果有機會，一定要試著說說：「這是我有生以來第一次⋯⋯」相信你一定能看得到對方的感動模樣。









擅長閒聊的人，在盛讚對方的同時，還會提到對方的名字。一名女企業家創辦了一所商業學校，並持續辦學近30年。她每天都會接觸到講師、政府機關的工作人員、學生或廣告公司的人，所以每天都會和別人閒聊。

她在誇讚別人時，會說：「不愧是XX！」

「工作完成得這麼快，不愧是XX！」

「今天你的衣服真漂亮！不愧是XX！」

聽到「不愧是你」這種評價，無論是男性還是女性，都會感到高興吧。如果在工作中聽到這種誇讚，會覺得自己的能力得到了認可，工作也更有幹勁。如果是打扮得到誇獎，就會進一步提升自己的時尚品味。

在「不愧是」後面加上名字的話，會有更直白的感覺。聽到別人直接說「你真的太棒了」，會讓人備受鼓舞。若是加上對方的名字，更能進一步增強這種誇獎的效果。

不擅閒聊的人不會提起對方的名字，他們甚至根本不會使用「不愧是你」的稱讚方式。自尊會成為他們的阻礙，「不愧是你」這句話會讓他們覺得自己的地位變低，或許因為這樣，他們對這句話有所抗拒。

此外，還有一個能感動對方的方法。就是連續說「厲害」。「真厲害，真厲害！」「太厲害了！厲害厲害！」擅長閒聊的人會重複兩次以上。

「你敲好見面的時間了？」

「嗯，跟一家公司敲定了。」

「哦？敲定了？真厲害呀，太厲害了、太厲害了！」

這樣的場景我也見過無數次。工作積極的上司誇讚起別人就像誇自己一樣，連聲說「厲害厲害」。當工作為客戶帶來回報，他們就會像日本錦標賽上獲得冠軍的球員一樣，所有人聚集在球場上，高呼：「恭喜你！太厲害了，太厲害了！」這確實是太厲害了（笑）。

「只有一家公司會不會太少了？」如果對方是聽到這樣的負面言論，就會喪失自信，懷疑自己「是不是真的不行」。而如果對方不停地被你誇「厲害」，心情自然會飛向快樂雲端。因為語言有著打動人心的強大力量。或許這些話會讓人覺得言過其實。但一定會令聽到的人喜出望外，快樂得如夢似幻。

【社交腹肌鍛鍊Tips！】

把讓對方高興的事誇張地說出來，這一定會使人深受感動。





用讓人興奮的話使對方心動



不是只有戀愛才會讓人心動。無意間走進的店面，在裡頭偶然看到了精緻的手錶，這是種心動；在網路上聽到一首老歌，不知不覺間循環播放了多次，也是種心動。

人會對某個對象、某種藝術或某個地方一見鍾情，因為好的東西確實很好。而如果心動對象是人，這種心動就會更加強烈。緊緊抓住對方的心，把自己因為期待或欣喜而怦怦直跳的感情，在恰當的時刻毫無保留地告訴對方，彼此就一定能成為摯友。如果對方是異性，還能建立起「朋友以上，戀人未滿」的信賴關係。甚至彼此成為戀人的機率也會提高。

那麼，擅長閒聊的人到底是如何讓對方「心動」的呢？比如，向對方透露自己的小祕密。「其實我有件事沒有對任何人說過，但因為是您，我才能說。」聽到這兒，對方就會瞬間心動。

至於內容嘛⋯⋯雖說是閒聊，但好歹也是個人祕密，這部分我想略過。但也可以說些無關緊要的內容，比如「我是鐵道迷」「我最近開始學外語了」等等。在個人生活中祕密享受著的樂趣，都可以作為閒聊的內容。

「因為是你，所以我願意說。」人們聽到這種話，都會驚喜於自己竟然如此被信任。如果是和家人或成長經歷有關的難以啟齒的內容，對方就更會覺得原來我們的心是如此緊密，並且也會主動說出自己的祕密。

不擅閒聊的人，會將自己的祕密永遠深藏心中。這雖無可厚非，但可能很難建立真正的友情。

他們很少依靠他人，只會一味地沉浸在自己的世界裡。

擅長閒聊的人，能藉由依靠對方，使對方心動。比如，詢問對方音樂或電影的名字：「前幾天在咖啡廳聽到一首曲子，但是怎麼也想不起來名字是什麼……說不定您知道。」然後在對方面前哼唱出來。

「我想看看60年代的油畫，但我不知道該從何看起，您有什麼推薦嗎？」把這些日常生活中無法靠自己迅速解決的問題坦誠地說出來，詢問對方。於是，對方就會開始和你一起想：「啊，我也喜歡這首曲子，但是叫什麼來著，我想想。」最後還一起下載APP，伴著手機裡的音樂一起哼唱，共同享受一段時光。

油畫的話題也是一樣。如果對方能馬上給出答案，就用「不愧是你」來誇獎對方；如果對方也不知道，就可以一邊閒聊，一邊一起尋找那幅畫。在共同尋找喜歡的音樂或電影時，能產生只有兩個當事人之間才能擁有的，格外怦然心動的體驗。

此外，還有甜言蜜語。

「能和您相遇真是太好了。」

「能有人依靠，真好。」

「如果沒有您，我到現在也還不懂。」

「我最喜歡您這一點。」

「要是您不在，我還真不知道該怎麼辦。」

至於這些話的使用場合，想必不用再贅述了吧。如前面所言，透露自己祕密的時候，想不起音樂或電影名字的時候，都可以說這些話。和戀愛一樣，根據目前為止的交流，自然而然就會知道如何在恰當的時機說出這些話。

【社交腹肌鍛鍊Tips！】

巧妙使用關鍵性語言，嘗試用讓人興奮的話使對方心動。只要見面兩次以上就可以用，關鍵在於真摯、直白地說。

（本文摘自／社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力／寶瓶文化）

