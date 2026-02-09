開台天后宮信徒倒地命懸一線！「男跪地CPR」身分曝光…

社會中心／張予柔報導



台南安平開台天后宮日前發生一段驚險又溫馨的插曲，廟方7日舉辦寫春聯活動期間，一名信徒疑似因噎食突然昏迷倒地，現場一度陷入緊張氣氛。就在眾人慌忙求助之際，一名男子立刻上前施以心肺復甦術（CPR），成功在救護車抵達前讓患者恢復意識。事後才發現，這名低調出手救人的醫師，正是國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭，也是台南市副市長姜淋煌的兒子，消息傳出後在地方引發熱議。





媽祖庇佑？安平天后宮信徒噎食倒地「男跪地CPR」大咖身分曝光…

安平開台天后宮寫春聯活動現場突發狀況，一名信徒疑似噎食昏倒，路過醫師即刻跪地施行CPR，成功搶回寶貴救援時間。（圖／翻攝自國軍台中總醫院官網、安平開台天后宮臉書）

安平開台天后宮建於西元1668年，被視為台灣本島歷史最悠久的媽祖廟之一，長年香火鼎盛。活動當天，廟前廣場聚集不少民眾參與寫春聯、迎新年活動，沒想到其中一名信徒疑似進食時噎到，突然失去意識倒下。現場民眾見狀立即協助通報119，此時，一名路過的醫師立刻跪地進行胸外按壓與心肺復甦術，把握關鍵的黃金救援時間，在眾人屏息以待下，患者逐漸恢復呼吸與意識。

媽祖庇佑？安平天后宮信徒噎食倒地「男跪地CPR」大咖身分曝光…

救護車到場時，信徒已恢復意識並能自行行動，事後發現施救者為國軍台中總醫院醫師姜良諭，同時也是台南市副市長姜淋煌的兒子。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

救護車趕抵現場時，該名信徒已能清楚對答、意識清醒，甚至可自行活動，經救護人員專業評估後，暫無立即送醫必要。廟方事後詢問才得知，當時出手救人的正是國軍台中總醫院骨科醫師姜良諭，廟方總幹事林國明表示，若非醫師及時施救，後果恐不堪設想，為避免類似情況再次發生，廟方已於隔日召集工作人員，邀請專業人員到場指導CPR與急救技巧，希望在突發狀況發生時，能即刻應變、守護民眾安全。

廟方事後隨即加強CPR急救訓練，提升突發狀況應變能力。

廟方事後隨即加強CPR急救訓練，提升突發狀況應變能力。（示意圖／翻攝自賴惠員臉書）

根據《三立》報導，副市長姜淋煌受訪時也談及此事，透露兒子當天計畫到安平拜拜並帶孩子走訪老街，他曾勸兒子年節前再返鄉即可，沒想到竟意外遇上需要急救的情況。姜淋煌表示，兒子事後並未多談救人過程，認為身為醫師「遇到了就自然去救」，並不覺得是什麼了不起的事。他也指出，若當時再延誤約10分鐘，患者腦部受損機率很高。





