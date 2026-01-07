「開台第一庄」抗高齡化 水林推7福利

雲林縣水林鄉65歲以上人口已接近3成，高居雲林縣第2，鄉公所7日推出7大福利措施因應。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉人口老化嚴重，65歲以上人口已接近3成，高居雲林縣20鄉鎮市第2，鄉公所因此推出7大福利措施，包括兒童生日禮金、擴大領重陽禮金年紀、補助學生競賽獎勵金等，代理鄉長張東凱7日表示，水林被譽為「開台第一庄」，將提高生育率、提升社會福利、增加就業機會，翻轉人口老化嚴重情況。

根據雲林縣政府社會處統計，縣內人口老化最嚴重鄉鎮為元長鄉，65歲以上人口比例達28.8％，水林鄉緊跟在後為28.6％，其他鄉鎮只有斗六市、虎尾鎮、麥寮鄉低於20％，全縣最低者為麥寮鄉的14.7％。

水林鄉公所為翻轉人口老化嚴重情況，日前經鄉民代表會同意通過，推出水林鄉兒童生日禮金、加碼鄉民意外身故慰問金、擴大領重陽禮金年紀、補助學生競賽獎勵金、配置鄰長自行車、提高申請復康巴士服務，以及新增幼兒園冷氣與廁所設施等多項社會福利措施。

張東凱表示，400餘年前顏思齊在水林設寨拓墾，被譽為「開台第一庄」，開發甚早，但因缺乏就業機會，年輕人為了工作只能離開家鄉，加上少子化衝擊，老年人口比例不斷攀升，將設法提高生育率、提升社會福利、增加就業機會。提高生育率方面，民國114年1月1日後出生入籍水林鄉且未有遷出紀錄的滿1歲兒童，在入籍3個月內可到鄉公所請領兒童生日禮金6000元。

「增加就業機會是吸引年輕人最好的方案」，張東凱提到，除積極爭取企業來水林設點，也盼「大北港科技產業園區」盡速通過啟用，園區預期將引進重視ESG的科技、食品加工、生技、智慧醫材與精密製造等低汙染產業，可望創造逾3600個工作機會，水林鄉緊鄰園區預定地，將是年輕人就業一大利多。