開司回來了！《賭博默示錄》真人版睽違7年推出新作 藤原龍也再戰帝愛集團

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《賭博默示錄：人生復仇遊戲》明年上映。（圖 / 摘自官方 X）

再給開司一罐啤酒！改編自福本伸行原作《賭博默示錄》真人版電影系列睽違7年推出最新作品《賭博默示錄 人生復仇遊戲》，官方今天正式宣布將於2027年1月29日在日本上映，並同步公開前導海報及影片。男主角藤原龍也表示「無論是導演、工作人員，還是實際參與演出的我們，都像是在進行一場看不見終點的戰鬥。」

《賭博默示錄 人生復仇遊戲》是繼2009年《賭博默示錄：人生逆轉遊戲》、2011年《賭博默示錄2：人生奪回遊戲》以及2020年《賭博默示錄 FINAL GAME》後，第4部真人版電影。劇情將由帝愛集團會長之子兵藤和也點燃戰火，與開司展開全新的生死對決。此外，電影也將運用最新影像技術，打造更升級版的「鐵骨渡橋」場景，並呈現多個改編自原作經典篇章的賭博遊戲。

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睽違七年再演開司，藤原龍也說：「老實說，我也說不上來這段拍攝時間究竟是轉眼即逝，還是特別漫長，但確實度過了一段非常熱血的時光。」並透露這次將出現多個全新的遊戲，每一場戲都相當艱鉅。

此外，隨著CG與VFX等影像技術的進步，他非常期待導演與特效團隊將如何打造出更加真實的「鐵骨渡橋」世界。藤原龍也向觀眾們喊話「希望大家屆時能夠走進戲院親自感受這場全新的挑戰。」