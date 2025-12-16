開名車住新房！新竹男欠稅170萬死不繳 4豪宅遭查封嚇到秒繳清

新竹一名黃姓男子欠繳房屋土地交易稅，名下4間新建房地產遭執行署查封，嚇得立刻繳清欠稅。（執行署新竹分署提供）

新竹市一名黃姓民眾因欠繳高額房屋土地交易所得稅，於114年6月遭財政部北區國稅局新竹分局移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署收案後迅速啟動財產調查，發現黃姓民眾名下不僅持有多輛名車，還擁有多間新建不動產，研判具備繳納能力，隨即採取查封與扣押措施，最終成功徵起全數稅款。

名下多屋卻欠稅 執行單位如何應對？

新竹分署指出，本案最初移送執行金額為新臺幣500餘萬元，清查後發現黃姓民眾名下持有4間位於新竹市、鄰近世界高中的新建建物，均於113年交屋。為防止財產遭隱匿或轉移，新竹分署於114年6月即刻發函查封相關不動產，並同步扣押其金融帳戶，確保稅款能順利徵起。

稅額變動後 查封是否鬆動？

其後，新竹分局於114年9月重新核定稅額，並部分撤回執行，最終確定欠稅金額為新臺幣170餘萬元。執行過程中，黃姓民眾曾申請撤銷部分房屋查封，希望能自行處置資產清償稅款。不過，承辦執行官審酌後認為，4間建物皆設定高額抵押權，加上房市交易量縮，若貿然解除查封，恐影響後續徵起成效，因此未予同意，並持續勸導其儘速清償。

在多次勸諭下，黃姓民眾於114年11月主動繳清全部欠款，本案順利結案。新竹分署也提醒，民眾應依規定申報並繳納稅捐，若一時繳納困難，可及早向稅捐機關洽詢協助措施，避免因怠忽義務而面臨查封、扣押，甚至影響個人信用與權益。

