開唱倒數10天！宇宙人啟動魔鬼訓練 小玉禁糖、方Q斷宵夜、阿奎挑戰極限體能王

宇宙人「 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」正式進入倒數10天關鍵期。甫結束日本全新專輯錄製行程的金曲樂團宇宙人，絲毫沒有喘息空間，立刻無縫接軌投入萬人演唱會的密集備戰，正式展開「新專輯＋演唱會」雙線作戰模式。

主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」三人被高壓行程推至極限，卻也因此催生出最強大的創作能量。日前在演唱百萬點擊歌曲〈不曾寧靜的夜〉時，小玉也意外曝光自己的聲音進化史，他笑說：「其實我以前是沒有假音的！」

他坦言很喜歡藉由寫歌去挑戰歌唱極限，在製作過程中逼自己完成原本做不到的事，並強調即將到來的新專輯「一定會讓大家更期待」。

二寶爸阿奎挑戰「極限體能王」

談及這段極限衝刺期，團員們表示，疲憊感主要來自於頻繁切換狀態，必須立刻從錄音室的細膩要求，投入演唱會排練的體力與走位協調。尤其身為二寶爸的阿奎更是壓力爆表，他笑稱自己正在挑戰「魔鬼三線作戰」：除了專輯製作與演唱會練團，回家還得應付孩子們的體力挑戰，休息時間被壓縮到極限，更被小玉戲稱是「極限體能王」。

阿奎坦言，回到家手機都還沒滑就直接睡著，「最累的不是身體，而是腦袋一直在切換狀態，到後來真的會有點當機。」

方Q禁宵夜、小玉戒冰戒糖

為了讓聲音和體能在演唱會當天達到理想狀態，宇宙人也啟動了嚴格的身體控管計畫。小玉全面進入了禁冰、無糖、無炸物模式，笑說：「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」方Q則必須與長年養成的宵夜習慣展開「意志力拉鋸戰」，而阿奎則刻意控制咖啡因攝取，深怕影響作息。

此外，宇宙人與詹記西門大世界合作的「回到未來電話亭秘密基地」打卡點也邁入倒數，限時開放至12月17日。「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」將於12月20日台北小巨蛋登場，尚有零星票券販售中。



