開唱前得知好友爸爸屠穎過世⋯白安震驚落淚憶起亡父

白安在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

白安1日在台中舉辦「路邊野餐」新專輯巡演巡迴演唱會，開演前得知資深音樂人屠穎過世，讓她感到相當震驚且難過，忍不住潸然淚下，但為了讓演唱會順利進行，她努力打起精神，還幽默地請歌迷「講笑話」，以笑聲化解現場的哀傷氣氛。

資深編曲家屠穎為許多天王天后的御用演唱會音樂總監，兒子屠衡也在音樂圈頗有知名度，近來和白安共同作曲〈星期八〉、〈路邊野餐〉。面對好友屠衡喪父，白安透露新歌〈我該用什麼才能留住你〉是她為已逝的父親所寫，她感性地說：「生命充滿突然，不知道大家會不會忘記一些人的臉龐，我寫這首歌時，腦海裡總會想起那些特別想記得的人，包括我爸爸。」分享這段故事時，白安數度哽咽、眼眶泛著淚光。

白安化身DJ演出電子音樂。（圖／相信音樂提供）

在演唱會上，白安以專輯同名歌曲〈星期八〉揭開系列序幕，當唱到「口袋的糖果還很多」時，她驚喜從高跟鞋造型包包掏出糖果分送給歌迷，沒想到不慎正中歌迷頭頂，讓白安驚慌道歉：「對不起！」又多送一顆作為補償。她回憶上次在台中舉辦專場已是兩年半，這次除了帶來不同風格的新歌，也首度在個人演唱會中以DJ身分登場，展現全新面貌。

而在歌迷熱烈安可後，白安再度回到舞台上，並帶來經典歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，也特別開放現場點歌，以清唱的方式回饋歌迷，一連演唱〈多想隨遇而安〉、〈白色〉、〈對與錯〉、〈所愛之初〉、〈Bird〉等許多被她笑稱是會放在「B面」的歌曲，她說：「雖然冷門但我都很喜歡！」

白安接下來將在台北、高雄開唱。（圖／相信音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導