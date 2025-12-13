開唱巧撞結婚16週年紀念日！蔡淳佳淚灑舞台逼哭全場

蔡淳佳13日在台北開唱。Joi Music / 淳萃文化提供

以〈陪我看日出〉紅遍全亞洲、被譽為「療癒天后」的新加坡歌后蔡淳佳，今（13）日於Legacy TERA舉辦人生第一場台北個唱「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」。她一現身便引爆全場熱烈歡呼，等待25年的歌迷情緒瞬間潰堤，讓蔡淳佳感動得眼眶泛紅，深情向台北告白：「台北，我愛你們！」

「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」自廣州揭開序幕後好評如潮，今年4月更登上國際級爵士殿堂Blue Note北京、上海開唱，場場滿座，成功完成「北上廣」音樂版圖。今晚回到出道起點台北，蔡淳佳情感格外濃烈，不僅與歌迷近距離互動、談笑風生，也展現一貫溫柔氣質中帶著機智幽默的一面，現場氣氛溫馨動人。

特別的是，今也是她結婚16年紀念日，她坦言當初得知今天要開唱時相當驚訝，至於老公今天有沒有到場？她語帶保留表示是秘密。此外，她今演唱會內容也充滿巧思，全場以5支唯美VCR串聯成五大篇章，演出超過20首歌曲毫無冷場，從經典代表作到近年新歌一首接一首，讓歌迷全程沉浸。

當〈陪我看日出〉前奏響起，全場瞬間化身大型合唱現場，情緒直衝最高點。安可結束後，粉絲仍不斷高喊不願散場，熱情硬是將蔡淳佳再次留在舞台上，場面感人。近來積極重返華語樂壇的蔡淳佳，此次首度在台北舉辦個人演唱會，引爆高度關注，也為她個人的演藝成績，接續全新里程碑。

