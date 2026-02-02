開啟上帝視角疏導交通 警提醒路口不禮讓當心挨罰

cnews204260202a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆春節將至，為讓市民安心過好年，新北市土城警分局宣布，將全面啟動春節交通疏導計畫。分局長沈明義強調，今年疏導措施再升級，導入「空拍機」執行高空觀測，結合地面警力與科技應用，並將「路口停讓」列為執法首要重點，全力打造安全順暢的春節交通環境。

土城警分局指出，針對春節連假期間（2月14日至2月22日），預期湧現的返鄉與出遊車潮，將在國道3號土城交流道及臺65線快速道路等交通要道，出動空拍機進行高空動態監測。透過即時影像，掌握車流回堵狀況，落實「看到那、疏導到那」的機動策略。一旦發現壅塞或事故，勤務指揮中心將立即調派線上警力迅速排除，有效縮短民眾塞車時間。

警方表示，為紓解國道及快速道路車流，特別規劃替代路線，供駕駛參考。包括國道3號替代路線（往三峽、大溪方向）：行駛中央路3段（台3線）往南 → 接中央路四段 → 轉三峽區介壽路 → 沿介壽路至三鶯交流道上高速公路。而臺65線快速道路替代路線：由城林路 → 中華路一段 → 員福街 → 擺接堡路 → 環河西路五段 → 環河道路 → 板城路 → 駛上臺65線。

土城警分局表示，有鑑於行人路權備受重視，也將於春節期間強力執行路口安全大執法。呼籲駕駛人行經路口，務必落實「完全停讓」。同時提醒行人，穿越馬路時，切勿當「低頭族」，貫徹「車讓路、人快步」觀念。針對超速、酒（毒）駕、闖紅燈等重大違規，更將加大執法力度，絕不手軟。

土城警分局表示，針對春節前夕（2月9日至13日）的年貨採買高峰，將於轄內傳統市場、家樂福、大潤發及日月光廣場等周邊加強疏導。對於承天禪寺、桐花公園等走春熱點，也建議民眾，參考「新北市景點人潮儀表板」以避開尖峰，並多加利用大眾運輸工具。

照片來源：新北市警方提供

