開啟台灣新的外交路 吳誠文：承諾APEC成員共享半導體實力

2025韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)雙部長會議今天(30日)落幕，我方雙部長之一的行政院政委兼國科會主委吳誠文晚間表示，會中向所有經濟體承諾，台灣不會獨享半導體實力，希望與全球友好國家共享，且願在AI(人工智慧)領域扮演觸媒、智囊，協助各國發展AI創新應用。他還說，透過半導體、AI強項，確實讓許多國家感受到善意，願意與台灣接觸。

行政院政委兼國科會主委吳誠文今年代表我方出席慶州APEC雙部長會議，他在會後表示，此次會議中已向所有經濟體成員報告並承諾，台灣不會獨享半導體實力，從IC設計到製造，都希望與全世界友好國家共享，協助發展相關產業及應用，形塑供應鏈體系。

吳誠文指出，本次會議幾乎所有報告都有提到AI，他也強調，台灣願意在這個領域與各友好經濟體共同發展AI生態系，尤其台灣可以扮演重要的觸媒、智囊角色。他說：『(原音)台灣的角色是半導體以及半導體所促成的台灣在AI設備，特別是在雲端資料中心設備，甚至邊緣運算到終端設備，全部都有台灣非常重要的角色的存在，因為這個樣子，台灣可以協助全世界很多的國家，在做創新系統開發、創新應用的時候，我們扮演一個很重要的觸媒、智囊角色，台灣可以以國家的力量，來協助全世界很多國家共同發展。』

吳誠文也提到，在會議休息時間、午餐、晚宴，都自然地接觸友好經濟體的部長以及部長指定的代表人，相信未來一定會促成更多國家與台灣展開合作。

有媒體問及所謂的「協助」為何，吳誠文強調，就是經濟互惠。他指出，各國需求不同，像是很多國家希望建立更強的半導體產業，也有國家希望透過半導體建立更強的AI應用產業，還有國家是希望能將傳產切入半導體供應鏈等，由於大家都知道半導體的價值，台灣與許多國家會有很多合作的可能性。

至於媒體詢問，半導體、AI優勢能否為台灣開闢新的外交道路，吳誠文則說，台廠在全球有許多客戶，大家都清楚台灣的產業實力，但台灣不能只靠這些優勢，考量供應鏈複雜，加上台灣得發展內需市場及AI創新應用產業，與他國的合作相當重要，因此在會中已明確表達，台灣絕對不是想關起門來自己發展產業。他也提到，透過這些優勢，加上善意，確實讓很多國家開始慢慢願意與台灣接觸。