開啟新年旅遊序幕 屏東185沿山公路雙層巴士1/24首航

屏東縣府交旅處長黃國維（中）宣佈「奔FUN185」雙層巴士觀光活動，即將啟程。

▲屏東縣府交旅處長黃國維（中）宣佈「奔FUN185」雙層巴士觀光活動，即將啟程。

屏東一八五沿山公路雙層巴士觀光活動，將於一月二十四日起的例假日啟程；縣府邀遊客暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。

屏東縣府交通旅遊處指出，這次「奔FUN185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自水門轉運站出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。

廣告 廣告

南線行程則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現一八五沿線豐富多元的觀光樣貌。

屏東縣府交旅處表示，「奔FUN185」雙層巴士，營運期間為一月二十四日至三月一日的每週六、日及國訂假日行駛，其中，農曆除夕至初二不營運；南、北線均一票價每人兩百元，十二歲以下兒童享優惠價一百元。

車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識一八五縣道沿線的特色景點與產業文化；活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受一八五縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮，詳情請上屏東縣府「屏東旅遊網」查詢。