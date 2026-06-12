開啟盛夏藝文饗宴「2026彰化兒童藝術節」藝起玩轉員林演藝廳

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▲記者會現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】每年皆獲親子好評，彰化縣文化局主辦的「2026彰化兒童藝術節」，將於7月9日至8月9日在員林演藝廳登場！今(12)日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美表示，今年活動重磅邀請到雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等國內7大優質團隊。帶來7檔精彩演出、4檔工作坊、1檔親子特展及1場開幕活動，引領孩子打開五感體驗、玩轉劇場。即日起至6月25日止，上OPENTIX兩廳院文化生活購票即可享有早鳥75折優惠。

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▲活動啟動儀式。

王惠美表示7月18日特別舉辦大小朋友最愛的【I FUN起步走】開幕活動，當天免票入場，並邀請刺點創作工坊帶來親子音樂劇，還有MIT米特動物樂園帶來薩克斯風巡遊。當天在員林演藝廳展覽室同步展出親子主題特展並規劃親子闖關活動，邀請親子蒞臨開啟五感體驗。

主辦單位表示7月9日至8月9日活動期間，率先登場的是在員林演藝廳展覽室的《流動的時・光・影・音—你欲泅去佗位？》親子主題特展；緊接著是「好劇童樂會」系列規劃5檔精彩節目，7月11日由光興閣掌中劇團帶來幽默經典的《阿兜仔遊台灣-劇場版》親子布袋戲，邊笑邊學台語，輕鬆上口又有料！7月25日雲門家庭音樂劇場《一千零5678夜》，引領孩子跟著音樂律動一起穿越沙漠、深入大海，一起完成一次次的冒險旅程；7月26日明日和合製作所《我，有一個問題？》邀請大小觀眾重新擁抱提問的本能，從孩子的視角領略世界；8月1日好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子》故事講述久病在床的小男孩和媽媽，要嘗試改變《賣火柴小女孩》的故事，適合親子一起感受生命與譜寫幸福的意義；8月8日由愛丁堡藝穗節WoW Award得主．英國《衛報》推薦．五星好評的斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》壓軸演出，帶孩子進劇場，一起展開與神秘鯨魚的奇幻冒險。

▲今年活動邀請到雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等國內7大優質團隊。

活動還規劃4場「PLAY童趣坊」，分別是7月19日《小戲胞FUN電囉！》戲劇體驗營、7月26日《5678夜的海洋探險》親子舞蹈工作坊、8月1日《故事接攏來啊》親子共創故事工作坊以及8月9日《泅來泅去》兒童光影工作坊，期盼透過工作坊讓想像力自在流動，引領孩子在藝術河流中探索。今年彰化兒童藝術節「好劇童樂會、PLAY童趣坊」票券，於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統售票，6月25日前購買「好劇童樂會」系列不限張數可享早鳥75折！另憑2026彰化兒童藝術節票券至「藝文店家消費」即享有一票雙享優惠及折扣。

▲今年活動邀請到雲門劇場、明日和合製作所、好人好事製作、斜槓青年創作體、光興閣掌中劇團、刺點創作工坊及米特動物樂園等國內7大優質團隊。

詳細活動內容請上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統https://pse.is/92pnum或洽活動網頁https://gov.tw/UzB（照片／記者廖美雅翻攝）