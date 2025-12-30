開啟藍版萬年總召時代？立院藍黨團選舉傅崐萁尚未登記、許宇甄選首席副

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨團總召與首席副書記長週五改選，選舉登記至明天中午12時截止登記。截至今天下半前，首席副書記長選舉有不分區立委許宇甄登記角逐，總召選舉則尚無人登記參選，但黨內預期，現任總召傅崐萁將開啟萬年總召時代。

國民黨團三長由總召（大黨鞭）、書記長（小黨鞭）與首席副書記長（備位小黨鞭）組成，總召每年初一年一選，本屆起取消僅得連任一次規定；書記長任期半年（1個會期），除第一會期採登記選舉，之後均由首席副書記長遞補。

廣告 廣告

而首席副書記長任期，則與書記長連動，於每會期結束前改選。各會期書記長與首席副書記長任期，原則為2至7月、8至隔年1月。

也因立院國民黨團「挺傅陣營」於今年11月7日黨團大會突襲修改黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」規定刪除，也被解讀是傅崐萁有意開啟國民黨團版「萬年總召」模式起手式，黨團內具實力者均已無意角逐下屆總召。

此外，國民黨團內有意角逐首席副書記長者目前也僅許宇甄1人，若傅崐萁無其他規劃人選，明年新會期國民黨團三長可望是傅續任總召，現任首席副書記長林沛祥升任黨團書記長，許宇甄則接任下屆黨團首席副書記長。

而若此格局確定，剛卸任國民黨組發會主委的許宇甄，明年將以首席副書記長（上半年）與書記長（下半年）身分，在立院繼續提供火力，協助支援明年地方選舉。

更多太報報導

張顯耀、沈建億接任藍智庫正副執行長 未來將一南一北主責推動業務

支持傅崐萁修立院黨團總召選舉內規？ 鄭麗文：我不會過問

又有山友摔傷！阿里山眠月線1個月內1死2傷 遊客盼鐵橋木板加寬