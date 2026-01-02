開啟電子支付App 北捷開放17家QR乘車碼

北捷開放17家QR乘車碼進站。（圖：北捷提供）

台北捷運二日宣布，自一月三日起，全閘門開放QR乘車碼搭車，旅客如需使用QR乘車碼服務，請在閘門前先開啟電子支付App，打開「乘車碼」功能，對準閘門掃碼區，就能享受便捷交通，實現手機就是捷運車票新體驗！旅客依需求選擇下載電子支付App，更新至最新版，完成帳戶連結並且儲值金額，開通「乘車碼」功能，請先確認帳戶有無足夠金額。各家電子支付業者App更版速度及乘車碼位置不一，如有疑問請逕洽支付業者。

北捷指出，為加快通行速度，旅客抵達閘門前，請先打開App選擇「QR乘車碼」(請注意，要選「乘車碼」不是「付款碼」)，適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、對準感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離。其次，將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

值得關注的是，進出捷運站的時候，需使用「相同」支付帳戶，進站前帳戶餘額為負值時，旅客無法進站搭乘，若是出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，這時候將由支付業者代墊一次。

北捷自一月三日起，開放十七家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平台九家金融機構（台銀、土銀、合作金庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀行、台企銀、中華郵政），以及八家電子支付業者（悠遊付、iPASS MON-EY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇使用。

使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採取跨月單一支付帳戶核算，並於次月五日撥入帳戶。倘若使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算，敬請旅客多加留意。至於LINE Pay Mon-ey，因系統開發測試尚未完成，開放日期另行公告。

此外，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付五家業者，支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。其中，配合台北市公共運輸處規劃，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等三家業者享有公車與捷運轉乘優惠，旅客如有轉乘需求建議優先使用。

另外，為歡慶QR乘車碼上線，北捷與十七家支付業者自一月三日至六月三十日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，使用乘車碼搭乘北捷，每月可以參加抽獎，每家支付業者每月提供十個捷運一日票中獎名額。北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，還有機會獲得「捷運點月月領」回饋，甚至可以參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。