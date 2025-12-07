開單下一秒被斧頭砍！台南女警受傷 市長黃偉哲震怒回應

（社會中心／台南報導）台南市一名黃姓女警6日晚間在市區執勤時，竟遭男車主持斧頭猛然攻擊，肩膀、手臂與頸部遭砍出多處撕裂傷，場面驚險。女警雖受傷倒地，但仍保持意識，生命跡象穩定，第一時間被火速送往醫院救治。行凶男子已當場遭壓制帶回，依現行犯逮捕。台南市長黃偉哲獲報後深夜回應，強調「警察依法執勤，任何暴力挑釁公權力者，絕不寬貸！」

警方調查指出，事發在6日晚間約20時35分，地點位於崇德12街與崇德路口。當時黃姓女警與同仁正進行違停稽查，發現一輛汽車長時間停放於禁止臨停區畫線處，便依規開立舉發單。

示意圖／台南市一名黃姓女警6日晚間在市區執勤時，竟遭男車主持斧頭猛然攻擊，肩膀、手臂與頸部遭砍出多處撕裂傷。（擷取自 免費圖庫freepik）

正巧車主此時返抵現場，女警向男子出示罰單後準備離開，沒想到男子情緒驟變，突然手持斧頭朝女警揮砍。女警猝不及防倒地，其他警員見狀立刻上前制伏嫌犯，並通報救護人員協助送醫。

市長黃偉哲晚間也透過社群說明相關狀況，指女警獲救後狀況穩定，強調執法人員應受到完整保障，公務執行不容任何暴力干擾。他強調，警方已依殺人未遂方向偵辦，市府也會全力協助同仁提告，絕不讓執勤者承受無端攻擊，務必捍衛同仁安全和執法尊嚴。

