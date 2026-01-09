開嗆中國「人類史上最兇惡的極權」！石平大讚台灣：非常成熟的民主國家

記者楊士誼／台北報導

石平拜會立法院，並由多名民進黨立委接待。（圖／記者趙于瑩攝影）

日本參議員石平今（9）日拜會立院，並與多名民進黨立委會面。石平在致詞時表示，他很榮幸能見到王定宇跟沈伯洋，「我們三個都是被中國政府制裁的，王委員還是大前輩」。他也強調，日台應該不斷加強合作，以對付人類歷史上最兇惡的極權、帝國主義、霸權主義的中國。此外石平也稱讚，台灣、中華民國是非常成熟的民主國家，有非常成熟的議會制度。

今次拜會由外交國防委員會召委王定宇邀集，民進黨立委黃捷、沈伯洋、羅美玲、李坤城、張雅琳、陳俊宇等參與，日方訪團則有石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫等。

廣告 廣告

王定宇表示，台日關係在歷史、文化、地緣、經貿上非常密切，合作對區域會有很大的助益，兩國在安全跟經濟上有很大幫助，彼此可以學習對方面對天災、地震下韌性的建立。此時沈伯洋也進入會議室，王定宇更打趣說道「今天有個中國制裁同學會，沈伯洋等級比我們高一點，現在是全球通緝」。

王定宇續表示，台日唇齒相依，增進交流是非常正面的事，對第一島鏈也是非常重要的事情，台日雙方不能不合作、不能不交流，這是必然且必要的。他強調，台日過去建立深厚默契跟感情，不管面對各種天災，台日都是第一個彼此伸手幫忙的國家，他非常感謝石平參議員到訪交流。王定宇指出，日本政府今年開始將針對三個安保法規進行修正，當中有兩項修正應該思考如何一起努力，首先是修正對於防衛性軍備輸出的規定，其次是修改安保相關軍備、民生工業以商規為主的合作規範，相關軍事產業的合作以及安全機制建立，是政府要思考的，國會跟日本願意攜手努力促進，讓區域更加穩定。

石平表示，他很榮幸能見到王定宇跟沈伯洋，「我們三個都是被中國政府制裁的，王委員還是大前輩」。他指出，自己是日本唯一一個被中國制裁的議員，「說明我們日本國會還不夠努力，還沒有做出很多成果」，希望日本將來能繼續努力，多幾個被中國制裁的議員。他也表示，今天聽王定宇介紹立法院的議事程序，讓他深切感受到台灣、中華民國是非常成熟的民主國家，有非常成熟的議會機制。

石平強調，日本跟台灣都有共同價值，都是民主主義國家、都是國際社會家庭的一員，他認為，日本和台灣應該不斷加強各方面的合作，以對付人類歷史上最兇惡的極權、帝國主義、霸權主義的中國，這是為了保衛亞洲的和平與安全、維持台海的和平與安全、甚至維護印太地區的和平與安全。他表示，這次還想和立法院，尤其外交國防委員會的委員們深入交流，自己正好也是參議院外交和防衛委員會的理事。

石平也強調，台灣跟日本的交流應該突破很多禁區，比如在國防合作上要取得一定的突破跟進展，日本跟台灣的國會議員之間可以先進行非常深入的磋商、交流，然後推動兩國國防交流，「這必須要非常認真進行，不能再拖延」，他也期望兩國好好攜手維護台海和平，台海的和平就是亞洲、甚至世界的和平，希望以後一起努力，共創和平的亞洲與世界。

石平拜會立法院，並由多名民進黨立委接待。（圖／記者趙于瑩攝影）

更多三立新聞網報導

石平訪台喊獨立國家！戳破中共謊言 矢板明夫見中國爆氣反應酸爆一事

挺台遭制裁！石平哽咽談中國「1黑歷史」 他嘆：觸動深藏心底的記憶

劉世芳、鄭英耀列台獨頑固份子 賴清德：對遭中國跨境鎮壓的人感到驕傲

日參議員石平喊台灣非中國一部分 小粉紅氣瘋：叛國者必亡

