開嗆中國！示警若一意孤行會有「這行動」 陸委會曝最新進度

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委沈伯洋抗中色彩鮮明，不僅被國台辦列入「台獨頑固分子」清單，更被中國官媒社群平台公布住址與工作照片，引發各界撻伐；陸委會也發布聲明指出「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」，讓外界好奇陸委會後續有何作為。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（8）日也回應了！

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持記者會；記者提問，陸委會曾經在沈伯洋個資被中國網站披露後，有發表一段聲明，最後一段則為「中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」，讓外界擔心陸委會今年會全面縮緊或朝向縮緊？

對此，梁文傑指出，當然要看對方的行動，兩岸關係像打乒乓球一樣，有來有往，「我們研議完成後會跟大家報告」。

原文出處：快新聞／開嗆中國！示警若一意孤行會有「行動」 陸委會曝最新進度

