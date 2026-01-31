開嗆大甲媽繞境沒科學根據！賓賓哥「失言挨轟」道歉了

網紅賓賓哥為失言風波道歉。（圖／泰霸團隊）





網紅賓賓哥曾被控斂財、高價賣佛牌、在學校直播等爭議，日前受訪時透露身上有27條官司，其中23件來自個案因為他拒絕幫助，沒拿到錢提告違反肖像權。近日他在直播中再與網友開嗆，其中一句「大甲媽繞境時有科學根據嗎？」引起網友不滿，對此賓賓哥也為失言道歉。

賓賓哥近日在直播中，被網友提問「佛牌是否有科學依據？」他當場怒嗆對方：「你老母生你的時候有科學根據嗎？還是有起化學反應！大甲媽繞境時，你站在門口說『你這個有科學根據嗎？』不然起乩在起三小？」此番言論遭到炎上，網友批評「講誰都可以，講大甲媽就不行」、「重點大甲媽沒乩童，要嘴也不回去查資料。」

針對失言風波，賓賓哥表示直播時原意在於探討「信仰與心靈能量」，多屬於主觀的精神寄託與體驗，此範疇無法單純以客觀科學數據進行證實：「對於直播過程中的即興發言，因舉例失當造成部分觀眾誤解，我們深感抱歉。」

賓賓哥說他身為虔誠的媽祖信徒，長期秉持媽祖慈悲精神投入公益，媽祖大愛會了解他的一片真心，也祈求媽祖寬恕：「面對此次指教，賓賓哥未來將更謹慎發言，繼續以善念回饋社會。感謝各界的關注與指教。」

